< sekcia Regióny
V Trnave predstavia urbanistický návrh pre novú lokalitu Štvrť
Rozloha budúcej Štvrte za sídliskom Družba po cestný obchvat je 140 hektárov a pojme okolo 18.000 obyvateľov.
Autor TASR
Trnava 29. januára (TASR) - Vo štvrtok podvečer sa v zasadačke mestského zastupiteľstva v Trnave uskutoční prezentácia urbanistického návrhu pre novú lokalitu Štvrť, ktorý nadväzuje na výsledky urbanisticko-krajinárskej súťaže z roku 2024. Víťazný návrh bol rozpracovaný do územnej štúdie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.
„Štúdia je výsledkom analytickej fázy, technických konzultácií a viac než ročnej úzkej spolupráce švédskeho ateliéru Mandaworks s mestom Trnava. Približuje navrhovanú podobu územia so zapracovanými pripomienkami poroty a zadávateľa, pričom bola predbežne prediskutovaná s dotknutými inštitúciami a ďalšími zainteresovanými stranami,“ priblížila hovorkyňa.
Územná štúdia predstavuje podľa jej slov prvý krok na ceste k aktualizácii územného plánu a zároveň formuluje hlavné princípy pre vznik kvalitných mestských priestorov vrátane prepojeného systému modro-zelenej infraštruktúry, vyváženej dopravnej koncepcie a regulácie zástavby prostredníctvom stanovenia limitov využitia územia. Prezentácia sa začne vo štvrtok o 17.30 h.
Rozloha budúcej Štvrte za sídliskom Družba po cestný obchvat je 140 hektárov a pojme okolo 18.000 obyvateľov. Porota vyberala v rámci medzinárodnej urbanisticko-krajinárskej súťaže spomedzi 39 návrhov z 13 krajín sveta. Jedným z hlavných pilierov vízie je centrálny park a okolitá zeleň s rozlohou takmer 50 hektárov, ktoré tvoria jadro štvrte a spájajú mesto s okolitou krajinou.
„Štúdia je výsledkom analytickej fázy, technických konzultácií a viac než ročnej úzkej spolupráce švédskeho ateliéru Mandaworks s mestom Trnava. Približuje navrhovanú podobu územia so zapracovanými pripomienkami poroty a zadávateľa, pričom bola predbežne prediskutovaná s dotknutými inštitúciami a ďalšími zainteresovanými stranami,“ priblížila hovorkyňa.
Územná štúdia predstavuje podľa jej slov prvý krok na ceste k aktualizácii územného plánu a zároveň formuluje hlavné princípy pre vznik kvalitných mestských priestorov vrátane prepojeného systému modro-zelenej infraštruktúry, vyváženej dopravnej koncepcie a regulácie zástavby prostredníctvom stanovenia limitov využitia územia. Prezentácia sa začne vo štvrtok o 17.30 h.
Rozloha budúcej Štvrte za sídliskom Družba po cestný obchvat je 140 hektárov a pojme okolo 18.000 obyvateľov. Porota vyberala v rámci medzinárodnej urbanisticko-krajinárskej súťaže spomedzi 39 návrhov z 13 krajín sveta. Jedným z hlavných pilierov vízie je centrálny park a okolitá zeleň s rozlohou takmer 50 hektárov, ktoré tvoria jadro štvrte a spájajú mesto s okolitou krajinou.