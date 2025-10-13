< sekcia Regióny
V Trnave predstavia výstavu plagátov legendárneho poľského grafika
Autor TASR
Trnava 13. októbra (TASR) - Západoslovenské múzeum (ZsM) v Trnave v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave predstaví vo štvrtok 16. októbra trnavskému publiku výstavu plagátov legendárneho poľského grafika, plagátového dizajnéra a scénografa Ryszarda Kaju. Výstava s názvom Od Baltiku po Tatry je výberom stovky plagátov, ktoré sám autor nazval „zakódovaný bedeker súkromných spomienok“. Informovali o tom z múzea.
Kolekcia vznikala postupne v rokoch 2012 - 2019 a prináša sériu originálnych plagátov plných nostalgie, umelcových spomienok, ale aj emócií. „Nejde o turistickú propagáciu ani mapovanie miestnych atrakcií. Kaja pri tvorbe vizualizoval akúsi prechádzku po ´duši krajiny´, plnú jedinečných pozorovaní, metafor a anekdôt o mestách, regiónoch i ´nemiestach´ Poľska,“ priblížili z múzea.
Kaja (1962 - 2019) bol jedným z najvýraznejších poľských vizuálnych umelcov svojej generácie. Vyštudoval klasickú maľbu, no venoval sa najmä scénografii. Počas svojej kariéry vytvoril viac než 150 scén a kostýmov pre operu, balet, divadlo, film i televíziu a tiež niekoľko dizajnov interiérov. Napriek úspechom sa po roku 2000 rozhodol zmeniť svoje zameranie a presunul svoju tvorbu smerom k ilustráciám a plagátu.
Vernisáž výstavy, ktorá je zároveň sprievodným podujatím Trienále plagátu Trnava 2025, sa uskutoční vo štvrtok 16. októbra o 16.00 h v ZsM v Trnave na Múzejnom námestí. Výstava potrvá do 23. januára 2026.
