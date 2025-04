Trnava 11. apríla (TASR) - Vo verejných priestoroch v Trnave pribúdajú automatické externé defibrilátory (AED) na záchranu života, prístupné verejnosti sú už na viacerých miestach. Mesto k nim v týchto dňoch pridáva ďalších 19 kusov. Včasné použitie defibrilátora môže zachrániť život. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



Nové defibrilátory sú už nainštalované pri vstupe na mestský úrad, na fasáde zdravotného strediska na Prednádraží, na kultúrnom dome na Kopánke a v Modranke, pri Centre voľného času a na vstupe do kina Hviezda a do mestského amfiteátra.



Nové defibrilátory postupne pribudnú na vonkajšom stĺpe pri Dennom centre, pri Športovom areáli Slávia (dva kusy), v areáli zdravia Modranka, u plavčíka v areáli kúpaliska Kamenný mlyn, pri športovom areáli Lokomotíva, pri vstupe do domu smútku, pri vstupe do Klubovne Saigon, pri vstupe do Základnej umeleckej školy, pri Cykloveži, Zelenom kríčku, Klubovni Linka, pri menšej bránke pumptracku či pri vonkajšom stĺpe zdravotného strediska na Mozartovej ulici.



Zoznam zaregistrovaných AED vedie Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR a po zavolaní na linku 155 vie volajúceho inštruovať, kde sa najbližší defibrilátor nachádza. Mapka ich umiestnenia je zverejnená na webe OS ZZS SR.



Zákonnú povinnosť si radnica splnila už v minulosti. „Dostupnosť prístrojov AED však považujeme za dôležitú, preto sme ich počet v rámci mesta rozšírili nad rámec zákona, ktorý platí od 1. januára 2025. Umiestňujeme ich zvonka na budovy vo vlastníctve mesta na frekventovaných miestach,“ uviedla viceprimátorka Eva Nemčovská.



Použitia AED prístroja sa podľa radnice netreba báť, ani keď nemáte medicínske vzdelanie. „Je určený práve pre laikov a stačí sa riadiť jednoduchými hlasovými pokynmi. Prístroj sám rozhodne, či a akú silu výboja treba postihnutému podať, a je vhodný i pre deti (na ovládanie aj na podanie výboja),“ doplnila.