V Trnave pribudlo obyvateľov, úmrtí bolo o 383 menej ako v roku 2021

Trnava 3. januára (TASR) - Krajské mesto Trnava vstúpilo do roka 2024 s počtom obyvateľov 62.505. Je to nárast o 112 trvalo žijúcich obyvateľov v porovnaní s rokom 2022 (62.393). Ide zároveň po takmer dvoch desiatkach rokov o prvý rok, keď počet Trnavčanov neklesol.



Demografické údaje na webe mesta uvádzajú, že počet obyvateľov mesta trvalo klesá od začiatku nového tisícročia, najvyšší počet bol zaznamenaný v roku 1991, keď presiahol hranicu 71.000. Dve desaťročia predtým, v roku 1980, bolo Trnavčanov spolu 60.750 a o desať rokov neskôr, v roku 1990, 68.737. Pri sčítaní obyvateľov v roku 2001 ich mala Trnava 70.286.



V roku 2023 sa v Trnave narodilo 584 detí, čo je v porovnaní s koncom roka 2022 o 39 menej. Výrazný pokles je zaznamenaný pri úmrtiach občanov, v roku 2023 ich zomrelo 652. Je to o 166 menej ako v roku 2022, keď zomrelo 818, a až o 383 menej ako v pandemickom roku 2021 pri počte 1035 úmrtí.



Zároveň sa vlani do Trnavy prisťahovalo 1178 ľudí (o 131 viac ako v roku 2022) a odsťahovalo 998 (o 243 menej). Z celkového počtu obyvateľov žilo v Trnave k 31. decembru 32.648 žien a 29.857 mužov.