V Trnave pribudne 40 odpadových nádob na bioodpad

Ilustračné foto Foto: TASR

Trnava 12. decembra (TASR) - V meste Trnava pribudne štyridsať 120-litrových hnedých odpadových nádob na kuchynský bioodpad. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.Budú určené na tepelne upravené aj neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky, vajcia a výrobky z nich, potraviny po záručnej dobe a znehodnotené potraviny. "" uviedlo mesto.Nové kontajnery budú v prvej etape prioritne určené pre obyvateľov bytových domov, keďže ľudia žijúci v rodinných domov majú na nakladanie s kuchynským odpadom viac možností. Mesto bude začiatkom roka distribuovať do prvých 10.000 domácností špeciálne košíky a balíky biologicky rozložiteľných a kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad.Vrecká, ktoré občania od samosprávy dostanú, sú jediným obalom, v ktorom môže byť kuchynský bioodpad vyhodený do hnedej nádoby. Vyzbieraný odpad poputuje do bioplynovej stanice, samospráva však pripravuje projekt novej mestskej kompostárne, kde sa bude v budúcnosti kuchynský bioodpad zhodnocovať.Mesto upravilo limit zmesového komunálneho odpadu zo štyroch litrov na osobu na dva litre. Zmenu odhlasovalo mestské zastupiteľstvo prijatím nového všeobecne záväzného nariadenia o komunálnych odpadoch. Súčasne sa mení aj frekvencia vývozu komunálneho odpadu z rodinných domov z týždennej na dvojtýždennú." uviedol zástupca primátora Tibor Pekarčík.