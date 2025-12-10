< sekcia Regióny
V Trnave prijali nové nariadenie o dočasnom parkovaní
Nové VZN reaguje aj na žiadosti obyvateľov Trnavy o rozšírenie regulovaných zón.
Autor TASR
Trnava 10. decembra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Trnave prijalo na utorkovom (9. 12.) zasadnutí nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dočasnom parkovaní. Materiál reaguje na protest prokurátora, zmeny sa týkajú aj rozšírenia niektorých regulovaných zón v meste. VZN nadobudne účinnosť 2. februára 2026.
Po novom sa zavádza jednotný dĺžkový limit 5400 milimetrov pre vydanie parkovacej karty pre všetky kategórie vozidiel, pričom vozidlá kategórie L a M1 sú bez limitu. Spresňujú sa tiež pravidlá pre vrátenie pomernej časti poplatku za vydanie parkovacej karty pri jej zrušení. Podľa viceprimátora Trnavy Marcela Krajča ide o kozmetické zmeny, ktoré môžu vylepšiť pôvodné VZN.
Za tretí nedostatok označil prokurátor diskrimináciu spočívajúcu v podmienke neexistencie nedoplatkov (dlhov) voči mestu pri vydaní rezidentskej parkovacej karty. „Sme zakladajúcim členom parkovacej asociácie PAMOS a práve aj v koordinácii s inými krajskými mestami a s inými mestami sme sa rozhodli tejto pripomienke nevyhovieť,“ povedal Krajčo na stredajšej tlačovej konferencii s tým, že takýto nástroj sa mestám dobre osvedčil.
Nové VZN reaguje aj na žiadosti obyvateľov Trnavy o rozšírenie regulovaných zón. Okrem iného sa vytvorí nová parkovacia zóna B na Námestí SUT v dotyku s ulicou Parašutistov, tiež na Limbovej v areáli školy BESST a na Okružnom námestí. Schválený je aj vznik parkovacej zóny H3 na uliciach Robotnícka, Krížová, Kopánková a Kukučínova a zóny H4 na uliciach Zelená, Ovocná, Kuzmányho a Hurbanova. V časti zóny R3 príde k jej rozšíreniu o zvyšnú časť ulice Letecká a o ďalšiu časť ulice Jána Hajdóczyho.
Generálny prokurátor SR na sociálnej sieti informoval, že prokurátori vykonali v rámci celoplošného a komplexného zhodnotenia zákonnosti v oblasti právnej regulácie parkovania 431 previerok vo všetkých mestách a vybraných obciach na Slovensku. Celkom bolo preskúmaných 577 všeobecne záväzných nariadení a iných správnych aktov týkajúcich sa regulácie parkovania. V 460 prípadoch bolo zistené porušenie zákona.
