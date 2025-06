V Trnave pripravili ďalší deň očkovania proti vírusu HPV

Trnava 16. júna (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripravil v Trnave ďalší deň očkovania proti vírusu HPV. Uskutoční sa v sobotu 21. júna v priestoroch ambulancie na Starohájskej ulici. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.



„Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o dôležitosti prevencie pred vírusom HPV, ktorý môže spôsobovať viaceré druhy rakoviny,“ spresnila krajská samospráva. Očkovanie je určené predovšetkým mladým ľuďom, no vítaní sú všetci, ktorým záleží na svojom zdraví.



Registrácia prebieha online do piatka 20. júna do 12.00 h prostredníctvom formulára zverejneného na webe TTSK.