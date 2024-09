V Trnave pripravujú na október deň očkovania proti HPV vírusu

Trnava 27. septembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripravuje na sobotu 12. októbra deň očkovania proti HPV vírusu. Očkovať sa bude v ambulancii na Starohájskej ulici v Trnave. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.



Registrácia na očkovanie je otvorená do 11. októbra do 12.00 h. Prihlasovací formulár je určený dospelým aj mladistvým, ktorí majú viac ako deväť rokov.



"Vakcína je v plnej výške hradená poisťovňou, a to dievčatám a chlapcom vo veku 12 až 14 rokov, do dovŕšenia 15. narodenín. Starší záujemcovia môžu využiť finančné benefity, ktoré ponúkajú jednotlivé zdravotné poisťovne," zhrnul TTSK.



Ľudský papilomavírus (HPV) môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory, rakovina vagíny, penisu alebo konečníka. Očkovanie je preto vhodné pre obe pohlavia.