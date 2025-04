Trnava a kraj pripravujú spustenie integrovaného predplatného lístka

Hlohovec 23. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripravuje v spolupráci s mestom Trnava projekt integrovaného predplatného cestovného lístka (PCL). Určený bude pre cestujúcich, ktorí pravidelne využívajú služby regionálnej autobusovej dopravy a zároveň aj mestskej autobusovej dopravy v Trnave. Predpokladaný termín spustenia je od júla 2025.



„Zvolený termín, pripadajúci na obdobie letných prázdnin, je výhodný na zavádzanie zmien v ponuke cestovných lístkov, keďže v tomto období je nižší počet cestujúcich. Zároveň umožní doladenie celého systému a odstránenie prípadných chýb,“ uvádza sa v dôvodovej správe informatívneho materiálu, ktorý v stredu vzalo na vedomie trnavské krajské zastupiteľstvo.



Predseda TTSK Jozef Viskupič TASR priblížil, že aktuálne prebieha záverečná fáza dohadovania podmienok na expertnej úrovni. „Verím tomu, že zastupiteľstvá, ktoré sú avizované v júni, potvrdia zavedenie PCL KOMBI,“ podotkol. Integrovaný predplatný cestovný lístok umožní cestovanie okrem regionálnej aj mestskou autobusovou dopravou v Trnave. „Našim záujmom je, aby táto služba fungovala na území všetkých miest (v kraji, pozn. TASR), ktoré prevádzkujú mestskú hromadnú dopravu,“ doplnil.



Integrované predplatné cestovné lístky má byť možné zakúpiť s rôznou časovou platnosťou (sedemdňové, 30-dňové, 90-dňové, 180-dňové, ako aj 365-dňové), pričom počet realizovaných ciest nebude obmedzený. „Keďže ide o benefit pre cestujúcu verejnosť, držíme sa osvedčeného hesla ‚viac cestuj, menej plať‘,“ doplnil Úrad TTSK v dôvodovej správe.



Podľa Viskupiča je v záujme kraja a jednotlivých miest, aby existoval predvídateľný model verejnej dopravy. „Vstúpili sme do intenzívnych rokovaní aj s Bratislavským krajom, aby sa integrovaná doprava rozšírila aj o územie tohto kraja,“ doplnil. Integrácia by sa mala týkať aj železničnej dopravy. Dôležitých bude podľa jeho slov najbližších 12 mesiacov. „Naše snahy by mali viesť k tomu, aby sa cestovanie zjednodušilo, aby bolo výhodnejšie a aby sme čím viac ľudí dostali z individuálnej do verejnej dopravy,“ dodal predseda TTSK.