V Trnave privítajú jar podujatím Na Kvetnú nedzelu
V centre mesta si pripomenú staré jarné obyčaje a symbolicky otvoria bránu novému ročnému obdobiu.
Autor TASR
Trnava 23. marca (TASR) - Mesto Trnava privíta v nedeľu 29. marca príchod jari podujatím Na Kvetnú nedzelu. V centre mesta si pripomenú staré jarné obyčaje a symbolicky otvoria bránu novému ročnému obdobiu. Informovalo o tom Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko.
Hlavná ulica sa prezliekla do jarných farieb už v predstihu. „Na veľkonočnom zdobení korza sa každoročne podieľajú deti z materských a základných škôl. Práve ich ručná práca dáva tejto tradícii jedinečný rozmer, a Hlavná ulica sa tak premení na najfarebnejšiu alej v Trnave,“ priblížilo stredisko.
Program sa začne v nedeľu o 15.00 h tradičným Morenovaním a Letečkovaním. Tieto zvyky symbolizujú odchod zimy a všetkého starého. „V sprievode od radnice na Námestie SNP sa s ňou rozlúčime a prinesieme Letečko ako znak prebúdzajúcej sa prírody a teplejších dní,“ dodali zo strediska.
Od 14.30 h sa Námestie SNP začne postupne zapĺňať remeselníkmi. Nebude chýbať ani menšie občerstvenie ako tradičné zemiakové „scískance“. Na pódiu sa predstavia folklórne súbory Trnavček, Drienka a Trnafčan. Záver podujatia bude patriť najmenším a divadlu.
Oblastná organizácia cestového ruchu (OOCR) Trnava Tourism dopĺňa, že tradíciami privítajú jar aj v Dolnej Krupej neďaleko Trnavy. „V areáli miestneho kaštieľa sa o 15.00 h uskutoční sprievod s vynášaním Moreny v podaní detského folklórneho súboru Krupanček,“ ozrejmili.
Jedným z ďalších podujatí v trnavskom regióne bude aj Hop na Veľkú noc, ktoré sa uskutoční v sobotu 27. marca v kultúrnom dome v Smoleniciach. „Začne sa zrána, o 9.00 h, prezentáciou remesiel a rušných prác. V tvorivých dielňach si môžu návštevníci upliesť korbáč a vyrobiť dekorácie,“ dodali z OOCR.
