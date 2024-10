V Trnave protestovali proti avizovanému koncu súkromnej školy

Na snímke študenti Súkromnej strednej odbornej školy Gos-Sk protestujú proti zatvoreniu ich školy pred radnicou v Trnave v utorok 29. októbra 2024. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 29. októbra (TASR) - Desiatky ľudí protestovali v utorok popoludní pred Mestským úradom v Trnave proti avizovanému koncu Súkromnej strednej odbornej školy (SOŠ) Gos-Sk. Žiadali o predĺženie výpožičky mestských pozemkov, na ktorých škola pôsobí. Vedenie školy avizuje ukončenie jej činnosti k 31. augustu 2025, keď sa končí aj výpožička pozemkov. Viceprimátor mesta Marcel Krajčo poukázal na to, že bezplatná výpožička pozemkov na Ulici Ferka Urbánka sa končí v stanovenom termíne podľa podmienok zmluvy.povedal Krajčo na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Zdôraznil, že škola nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podotkol, že dotknuté pozemky by mali slúžiť počas plánovanej prestavby autobusovej stanice ako záchytné parkovisko. Mesto v tomto území neskôr zamýšľa výstavbu nájomných bytov.Samospráva plánuje zvolať diskusiu s vedením školy za prítomnosti viceprimátora Krajča a poslanca Jaroslava Holečka.povedal médiám viceprimátor. Prítomní by mali byť aj zástupcovia rodičov.Počas zasadnutia mestského zastupiteľstva požiadali o slovo i nespokojní rodičia študentov Súkromnej SOŠ Gos-Sk. Apelovali na predĺženie výpožičky pozemkov. Veria, že budú prizvaní na avizované stretnutie vedenia mesta s vedením školy.Generálna riaditeľka spoločnosti Gos-Sk Janka Hečková TASR potvrdila, že škola k 31. augustu 2025 ukončí svoju činnosť." dodala.Trnavský samosprávny kraj (TTSK) bol oficiálne oslovený žiadosťou zriaďovateľa školy o umiestnenie ich študentov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Hovorkyňa TTSK Natália Petkáčová pre TASR uviedla, že krajská samospráva sa na základe tejto požiadavky pokúsi umiestniť študentov do SOŠ obchodu a služieb v Trnave v tých odboroch, ktoré škola vyučuje. Študijný odbor Hotelová akadémia budú študenti môcť ukončiť na SOŠ obchodu a služieb v Galante. Ďalší študenti budú môcť pokračovať na SOŠ podnikania v remeslách a službách v Senici.