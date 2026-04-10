V Trnave rozkvitá jedinečný záhon
Autor TASR
Trnava 10. apríla (TASR) - Na Námestí kráľovnej Konštancie v centre Trnavy v týchto dňoch postupne rozkvitá záhon 110 kultivarov tulipánov a narcisov. Mesto vlani na jeseň nasadilo na tomto námestí takmer 18.000 cibúľ týchto kvetín. Informovala o tom hovorkyňa Trnavy Veronika Majtánová.
„Nájdete tu klasické tulipány s jednoduchým kvetom aj netradičné druhy - papagájovité so strapatými okvetnými lístkami, ktoré pripomínajú vtáčie pierka, bohaté pivonkovité i tulipány so štíhlym kalichom. Aj narcisy prekvapia svojou rôznorodosťou, kultivar Cheerfulness má dokonca na jednej stonke tri až päť kvetov,“ priblížila hovorkyňa.
Jednotlivé druhy majú rôzny čas kvitnutia. Narcisy rozkvitajú ako prvé a postupne sa do nich mieša farba tulipánov. „Tieto tulipány boli vyšľachtené v Holandsku a po sezóne, keď vyberáme cibuľky zo zeme, je o ne medzi ľuďmi vždy veľký záujem. Môžu im ešte v ďalšom roku vykvitnúť v záhrade, hoci sú určené len na jednoročnú výsadbu,“ doplnila viceprimátorka mesta Eva Nemčovská.
Ako dodala, napríklad v Ružovom parku, na Halenárskej ulici, Zelenom kríčku alebo uprostred kruhových objazdov sadí mesto tulipány, ktoré kvitnú viac rokov po sebe. Nemajú však takú rozmanitosť tvarov a farieb ako šľachtené druhy.
