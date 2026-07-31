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V Trnave sa dá počas horúčav schladiť v hľadisku zimného štadióna
Štadión je otvorený vždy od 10.00 do 19.00 h vrátane víkendov.
Autor TASR
Trnava 31. júla (TASR) - Verejnosť sa môže v Trnave počas horúčav schladiť okrem kúpalísk, hmlových zariadení, miest s pitnou vodou a fontán aj v hľadisku tamojšieho zimného štadióna. Štadión je otvorený vždy od 10.00 do 19.00 h vrátane víkendov. TASR o tom informovala hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová.
„Vstup je spredu od Hlbokej ulice (označený ako Vstup A). Pri prechode je potrebné zatvárať všetky dvere, aby zvnútra neunikal chlad,“ priblížila s tým, že v priestore zimného štadióna je 18 stupňov Celzia. „Odporúčame vhodný odev a postupnú aklimatizáciu pri východe z haly. Vstup na ľadovú plochu nie je povolený, pretože tam bežia tréningy hokejových klubov,“ dodala.
„Vstup je spredu od Hlbokej ulice (označený ako Vstup A). Pri prechode je potrebné zatvárať všetky dvere, aby zvnútra neunikal chlad,“ priblížila s tým, že v priestore zimného štadióna je 18 stupňov Celzia. „Odporúčame vhodný odev a postupnú aklimatizáciu pri východe z haly. Vstup na ľadovú plochu nie je povolený, pretože tam bežia tréningy hokejových klubov,“ dodala.