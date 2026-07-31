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V Trnave sa dá počas horúčav schladiť v hľadisku zimného štadióna

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Trojičné námestie v Trnave prestavuje centrum mesta, jeho dominantami sú Mestská veža,Súsošie svätej Trojice či Divadlo Jána Palárika. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Štadión je otvorený vždy od 10.00 do 19.00 h vrátane víkendov.

Autor TASR
Trnava 31. júla (TASR) - Verejnosť sa môže v Trnave počas horúčav schladiť okrem kúpalísk, hmlových zariadení, miest s pitnou vodou a fontán aj v hľadisku tamojšieho zimného štadióna. Štadión je otvorený vždy od 10.00 do 19.00 h vrátane víkendov. TASR o tom informovala hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová.

„Vstup je spredu od Hlbokej ulice (označený ako Vstup A). Pri prechode je potrebné zatvárať všetky dvere, aby zvnútra neunikal chlad,“ priblížila s tým, že v priestore zimného štadióna je 18 stupňov Celzia. „Odporúčame vhodný odev a postupnú aklimatizáciu pri východe z haly. Vstup na ľadovú plochu nie je povolený, pretože tam bežia tréningy hokejových klubov,“ dodala.
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