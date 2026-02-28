< sekcia Regióny
V Trnave sa má čoskoro začať realizácia projektu pomocou AI
Predmetom zákazky je rozšírenie kamerového systému a výpočtových jednotiek na detekciu a klasifikáciu objektov pomocou umelej inteligencie na jednotlivých svetelných križovatkách.
Autor TASR
Trnava 28. februára (TASR) - V najbližších týždňoch by sa mala začať realizácia projektu inovácií pre dynamickú dopravu v meste pomocou umelej inteligencie (AI). TASR to uviedla hovorkyňa mesta Veronika Majtánová. Cieľom projektu je okrem iného aj minimalizovanie čakania vozidiel na svetelných križovatkách počas nočných hodín.
Mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom projektu v júli 2025. Poslaná bola na kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). „ÚVO sa k nej aj napriek urgenciám vyjadril až teraz vo februári - na základe drobných výhrad k zmluve sme spravili dodatok a poslali ho na opätovnú kontrolu,“ dodala Majtánová. Závery z nej mesto očakáva v najbližších týždňoch.
„Predmetom zákazky je rozšírenie kamerového systému a výpočtových jednotiek na detekciu a klasifikáciu objektov pomocou umelej inteligencie na jednotlivých svetelných križovatkách a aktualizácia signálnych plánov zavedením tzv. celočervenej vlny v nočných hodinách,“ uvádza sa v opise predmetu zákazky.
Do verejného obstarávania sa zapojil jediný uchádzač, spoločnosť Alam s ponukou 186.000 eur s DPH. „Uchádzač sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení ponúk na základe kritérií a súčasne splnil požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti,“ vyplýva z odôvodnenia úspešnosti ponuky. Verejný obstarávateľ plánuje financovať výdavky z prostriedkov mechanizmu plánu obnovy.
Okrem rozšírenia kamerového systému a výpočtových jednotiek na detekciu účastníkov cestnej premávky sa počíta i s doplnením tlačidiel pre chodcov a cyklistov na vybraných križovatkách. Úpravou majú prejsť aj signálne plány na radičoch cestnej svetelnej signalizácie.
V Trnave nainštalovali v roku 2023 moderné inteligentné svetelné križovatky. Implementácia inteligentného systému podľa samosprávy výrazne zlepšila prejazdnosť mestom. Dodávateľom riešenia za viac ako 3,8 milióna eur bola takisto spoločnosť Alam.
Mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom projektu v júli 2025. Poslaná bola na kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). „ÚVO sa k nej aj napriek urgenciám vyjadril až teraz vo februári - na základe drobných výhrad k zmluve sme spravili dodatok a poslali ho na opätovnú kontrolu,“ dodala Majtánová. Závery z nej mesto očakáva v najbližších týždňoch.
„Predmetom zákazky je rozšírenie kamerového systému a výpočtových jednotiek na detekciu a klasifikáciu objektov pomocou umelej inteligencie na jednotlivých svetelných križovatkách a aktualizácia signálnych plánov zavedením tzv. celočervenej vlny v nočných hodinách,“ uvádza sa v opise predmetu zákazky.
Do verejného obstarávania sa zapojil jediný uchádzač, spoločnosť Alam s ponukou 186.000 eur s DPH. „Uchádzač sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení ponúk na základe kritérií a súčasne splnil požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti,“ vyplýva z odôvodnenia úspešnosti ponuky. Verejný obstarávateľ plánuje financovať výdavky z prostriedkov mechanizmu plánu obnovy.
Okrem rozšírenia kamerového systému a výpočtových jednotiek na detekciu účastníkov cestnej premávky sa počíta i s doplnením tlačidiel pre chodcov a cyklistov na vybraných križovatkách. Úpravou majú prejsť aj signálne plány na radičoch cestnej svetelnej signalizácie.
V Trnave nainštalovali v roku 2023 moderné inteligentné svetelné križovatky. Implementácia inteligentného systému podľa samosprávy výrazne zlepšila prejazdnosť mestom. Dodávateľom riešenia za viac ako 3,8 milióna eur bola takisto spoločnosť Alam.