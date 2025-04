V Trnave sa majú zaoberať schvaľovaním nákupu budov končiacej školy

Trnava 8. apríla (TASR) - Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Trnave by sa mali na budúcotýždňovom zasadnutí zaoberať okrem iného aj schvaľovaním nákupu nehnuteľností končiacej Súkromnej strednej odbornej školy (SOŠ) Gos-Sk. Navrhovaná kúpna cena je 1,5 milióna eur. Vyplýva to z materiálu zverejneného na webe mesta.



„Mesto Trnava prejavilo záujem o kúpu nehnuteľností v záujme vysporiadania sa s vlastníctvom stavieb cudzieho vlastníka na pozemkoch mesta a ich ďalšieho využitia takto vysporiadaného územia mesta vo verejnoprospešnom záujme mesta,“ uvádza sa v dôvodovej správe materiálu, ktorý by mali mestskí poslanci prerokovať na zasadnutí, ktoré sa uskutoční v utorok 15. apríla.



Z materiálu ďalej vyplýva, že všeobecná hodnota nehnuteľností bola určená podľa znaleckého posudku z júna 2022 vo výške 2.220.000 eur, avšak na základe vzájomných rokovaní bol návrh kúpnej ceny ustálený vo výške 1,5 milióna eur. Kúpna cena by mohla byť uhradená v dvoch splátkach. Prvá polovica kúpnej ceny do 30 dní od účinnosti zmluvy a druhá polovica do konca januára 2026.



Návrh na vklad do katastra nehnuteľností by sa mal v prípade zrealizovania nákupu uskutočniť po skončení vyučovania v aktuálnom školskom roku. Súkromnej SOŠ Gos-Sk sa k 31. augustu 2025 končí bezplatná výpožička mestských pozemkov, na ktorých pôsobí. Vedenie školy avizovalo k tomuto dátumu aj ukončenie činnosti. Študenti nekončiacich ročníkov budú umiestnení do okolitých škôl, kde sa vyučujú zodpovedajúce odbory.



Vedenie mesta už skôr avizovalo, že pozemky, na ktorých sídli škola, by mali slúžiť počas plánovanej prestavby autobusovej stanice ako záchytné parkovisko. Neskôr samospráva na tomto území zamýšľa výstavbu nájomných bytov.