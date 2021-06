VÁŽNA NEHODA V TRNAVE: Muž na elektrokolobežke sa zrazil s autom

Trnava 14. júna (TASR) - Policajti riešili v Trnave prvú tohtoročnú vážnejšiu nehodu auta s elektrokolobežkou. Pri nej si 28-ročný Trnavčan, ktorý išiel na elektrokolobežke v protismere, pri prechádzaní nevšimol prichádzajúce auto Mercedes Benz a došlo k čelnému stretu. Náraz bol taký silný, že poškodil celé predné sklo vozidla. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



Po nehode bol vodič na elektrokolobežke prevezený do trnavskej nemocnice. “Podľa prvotných informácií by malo ísť o zranenia s dobou liečenia do šiestich týždňov. Polícia alkohol ani u jedného z vodičov na mieste nezistila,” dodala hovorkyňa. Okolnosti a presné príčiny nehody polícia naďalej vyšetruje.



Polícia upozorňuje, že osoby na kolobežkách sú rovnako účastníkmi cestnej premávky, a to znamená, že pre nich platí nutnosť rešpektovať dopravné značenie a pravidlá v cestnej premávke.