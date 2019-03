V Trnave sa nachádza jedna z najväčších kostníc na Slovensku

Odborníci zistili, že ľudské kosti uložené v kostnici pochádzajú z rokov 1150 až 1280.

Trnava 6. marca (TASR) – Archeológovia objavili v roku 2008 v Trnave karner, ktorý patrí medzi najväčšie na Slovensku. Unikátnu pamiatku, ktorá sa nachádza pri Bazilike sv. Mikuláša, si možno pozrieť aj so sprievodcom. TASR o tom informovalo Turistické informačné centrum - Región Trnava.



Karner je situovaný na juhovýchodnej strane baziliky. Ide o dvojpodlažnú rotundu s vnútorným polomerom 6,6 metra a hĺbkou približne šesť metrov. Jej podzemie slúžilo ako kostnica a nadzemná časť ako kostolík.



Priblížiť obdobie vzniku stavby pomohla analýza kostí, ktorú vykonalo špecializované laboratórium Sliezskej technickej univerzity v poľskom meste Gliwice. Odborníci zistili, že ľudské kosti uložené v kostnici pochádzajú z rokov 1150 až 1280. Väčšinu z nich premiestnili na cintorín, časť zostala vystavená na mieste.



"Trnavská kostnica je raritou v rámci Slovenska, keďže patrí medzi najväčšie. Ide o najstaršiu sakrálnu stavbu v meste a v súčasnosti ju chráni drevené krytie. Hoci si mnohí myslia, že nie je otvorená pre verejnosť, opak je pravdou. Karner možno navštíviť so sprievodcom, ktorý poskytne informácie o jeho histórii a archeologických vykopávkach," uviedla riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism Michaela Potočárová. Ako pokračovala, prehliadku so sprievodcom si možno rezervovať v Turistickom informačnom centre, ktoré je otvorené sedem dní v týždni.



Budovanie cintorínskych stavieb pri farských kostoloch pochádza z 12. storočia z Dolného Rakúska a na slovenské územie prenikalo pravdepodobne s postupujúcou nemeckou kolonizáciou. Archeológovia predpokladajú, že kostnica v Trnave vznikla v 13. storočí. Karnery slúžili na uloženie ľudských kostí zo starších hrobov, ktoré sa pri ďalšom pochovávaní narušili. Zvyčajne bývajú zasvätené sv. Michalovi Archanjelovi, svätcovi pomáhajúcemu dušiam na ceste na posledný súd.