< sekcia Regióny
V Trnave sa počas soboty očkuje proti vírusu HPV
Autor TASR
Trnava 11. apríla (TASR) - V priestoroch polikliniky na Starohájskej ulici v Trnave sa môže dať verejnosť počas soboty zaočkovať proti vírusu HPV. Špeciálny očkovací deň zorganizoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK).
Vakcína je hradená z verejného zdravotného poistenia pre deti vo veku 12 až 14 rokov. Možnosť očkovania však majú aj starší záujemcovia, napríklad stredoškoláci, pričom môžu využiť benefity zdravotných poisťovní. Verejnosť sa mohla registrovať na očkovanie do piatka (10. 4.).
HPV je vírus, ktorý môže spôsobovať viaceré onkologické ochorenia vrátane rakoviny krčka maternice, ale aj ďalších typov rakoviny u žien aj mužov. Očkovanie predstavuje účinný a bezpečný spôsob, ako týmto ochoreniam predchádzať.
Je určené pre dievčatá aj chlapcov, čím prispieva k ochrane celej populácie a zároveň podporuje zodpovedný prístup k vlastnému zdraviu už v mladom veku. Pri osvetových aktivitách kraj spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR, ako aj s organizáciami Nie rakovine a Liga proti rakovine.
