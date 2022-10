V Trnave sa rady pred volebnými miestnosťami vytvárajú priebežne

Trnava 29. októbra (TASR) – Voľby v krajskom meste Trnava sú od otvorenia volebných miestností pokojné. Účasť voličov na hlasovaní ovplyvňovali dopoludňajšie nákupy, plánovaný odchod mimo mesta či iné potreby. Zhodli sa na tom oslovení predsedovia okrskových komisií. Dopoludňajší počet voličov by podľa nich mohol indikovať dobrú celkovú účasť na voľbách.



V Trnave je 52.885 zapísaných voličov, ktorí môžu odovzdať svoj hlas v 46 volebných miestnostiach. Pre tohtoročné voľby prišlo z racionalizačných dôvodov k zrušeniu a zlúčeniu niektorých z nich. Komu dať svoj hlas ovplyvňuje u Trnavčanov aj skutočnosť, čo sa v ich okolí robí. Napríklad na najväčšom sídlisku Družba prebieha rozsiahla investičná výstavba verejných priestorov. Obyvateľka Mária to pre TASR zhodnotila, že sa jej to páči a zohľadnila to pri výbere kandidátov. Potešilo ju, že na jej okrsku čakalo v rade veľa ľudí a obyvatelia majú o voľby záujem. Podľa slov Valérie Puschenreiterovej, predsedníčky jednej z volebných komisií na tomto sídlisku, zatiaľ chodia voliť skôr starší a stredného veku. "Nie sú problémy, ľudia sa pripravili a vedia s bielymi a modrými obálkami správne narábať," konštatovala.



Rady sa priebežne vytvárali na viacerých okrskoch, na okrsku priamo v radnici stáli aj Trnavčania, ktorí si išli nakúpiť na mestský trh. O kúsok ďalej, na okrsku na Trhovej ulici, chodili ľudia priebežne a za plenty išli bez čakania. "Sme špecifický okrsok, máme tu veľa ľudí, ktorí udávajú ako bydlisko mesto Trnava. Účasť tu zatiaľ nie je až taká veľká," konštatoval predseda tamojšej volebnej komisie.



"My sme si boli splniť voličskú povinnosť hneď ráno, medzi prvými, chceli sme sa vyhnúť radom, ktoré sme predpokladali popoludní," uviedla pre TASR Magdaléna. Od zvolených kandidátov očakáva, že naplnia svoj volebný program.