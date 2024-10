V Trnave sa rozšíri regulované parkovanie

Trnava 18. októbra (TASR) - Do mapy regulovaného parkovania v Trnave pribudnú od 4. novembra lokality Linčianska a Prednádražie. Budú patriť do rezidentskej zóny R1 a R5. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Na sídlisku Linčianska bude spustená rezidentská zóna R1. "Parkovanie na častiach Jiráskovej, Nerudovej, Generála Goliana a Limbovej bude spoplatnené 24 hodín denne a bude povolené iba na vyznačených parkovacích miestach," spresnila hovorkyňa.



Rovnaké podmienky budú platiť na Prednádraží. "Časti Šafárikovej, Čajkovského, J. G. Tajovského, Mozartovej, Ludvika van Beethovena, Botanickej, Jána Bottu, Lomonosovovej, Gejzu Dusíka, Kornela Mahra, Bedřicha Smetanu a Staničnej sa od rovnakého dátumu stávajú súčasťou zóny R5," dodala Majtánová.



Obyvatelia týchto lokalít aktuálne dostávajú informačné letáky priamo do schránok a na vchody bytových domov. "Samospráva upozorňuje, že pred spustením regulácie parkovania sa bude na sídlisku Prednádražie dokončovať dopravné značenie a príde k zmenám organizácie dopravy, preto žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť a opatrnosť," doplnila.