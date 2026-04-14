V Trnave sa sa začala krajská olympiáda stredoškolskej mládeže
Autor TASR
Trnava 14. apríla (TASR) - Sedemnástu Župnú olympiádu stredoškolskej mládeže Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v utorok slávnostné otvorili v Mestskej športovej hale na Rybníkovej ulici v Trnave. Potrvá do stredy (15. 4.) a uskutoční sa na viacerých športoviskách v meste. Zapojené sú stovky študentov z 36 škôl. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Olympiáda združuje víťazné družstvá a jednotlivcov z okresných kôl stredoškolských športových súťaží, ako aj účastníkov v otvorených disciplínach. Súťaží sa vo viacerých športoch vrátane volejbalu, basketbalu, florbalu, futsalu, bedmintonu, silového päťboja, atletiky a aerobiku. Súčasťou dvojdňového podujatia sú aj postupové športové súťaže, ktorých víťazi môžu postúpiť na celoštátne finále školských majstrovstiev Slovenskej republiky.
Program olympiády je rozdelený do viacerých blokov. V prvý deň prebiehajú kolektívne aj individuálne športy, pričom súťažný program pokračuje aj v stredu, keď je na programe najmä atletika na Mestskom atletickom štadióne Antona Hajmássyho v Trnave.
Vyhodnotenie jednotlivých disciplín prebieha priebežne počas súťaží, celkové ukončenie je naplánované na stredu popoludní. Cieľom podujatia je podľa organizátorov podpora športu medzi stredoškolskou mládežou, rozvoj pohybových aktivít a posilnenie fair play princípov. Súčasťou olympiády je aj udeľovanie tzv. Zelenej karty fair play, ktorou môžu byť ocenení športovci, tréneri, pedagógovia aj diváci za príkladné správanie v duchu športovej etiky.
Organizátormi sú TTSK a Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ) - Krajský klub v Trnave, v spolupráci so strednými školami v regióne a ďalšími športovými subjektmi.
