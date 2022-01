V Trnave sa tretina obyvateľov nehlási k náboženskému vyznaniu

Trnava 21. januára (TASR) – V Trnavskom kraji spolu 139.743 osôb v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 na otázku náboženského vyznania uviedlo, že je bez náboženskej príslušnosti. Z celkových 566.008 sčítaných osôb to predstavuje 24,69 percenta, čo je viac ako celoslovenský priemer, ktorý je 23,79 percenta. Uvádza to Štatistický úrad SR vo výsledkoch SODB.



Bez náboženského vyznania je 28,68 percenta obyvateľov v okrese Skalica, 27,25 percenta v okrese Senica, 25,97 percenta v okrese Galanta, 24,79 percenta v okrese Piešťany a viac ako 21 percent v okresoch Dunajská Streda a Hlohovec. V okrese Trnava to bolo 25,03 percenta a v krajskom meste Trnava bolo bez náboženského vyznania 19.336 osôb, čo predstavuje 30,31 percenta obyvateľov.



Prevažujúcim náboženstvom v Trnavskom kraji je rímskokatolícke, ku ktorému sa hlási 347.359 obyvateľov, čo je 61,37 percenta, teda viac, ako celoslovenský údaj 55,76 percenta. V rozmedzí od 60 do 63 percent sa počet rímskokatolíkov pohybuje vo všetkých okresoch kraja okrem Senice a Skalice, kde je to okolo 57 percent.



Druhou najpočetnejšou cirkvou v Trnavskom kraji je Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, ktorá má zastúpenie od 1,66 percenta v okrese Trnava po 9,07 percenta v okrese Senica. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku má v kraji zastúpenie pod jedno percento, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (kalvínska) má 1,71 percenta, no v okrese Dunajská Streda sa k nej hlási 6,92 percenta, čo je 8625 osôb. Spolu sa ľudia v kraji prihlásili v sčítaní k 21 cirkvám vrátane hinduizmu, islamu, bahájskemu spoločenstvu či starokatolíckej cirkvi, ďalej tiež k ďalším nepresne určeným kresťanským cirkvám, prírodným a duchovným hnutiam, ad hoc hnutiam a iným.