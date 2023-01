V Trnave sa uskutoční šiestykrát podujatie Global Game Jam

Trnava 28. januára (TASR) - Herní vývojári sa môžu zapojiť od 30. januára do 5. februára do podujatia Global Game Jam, ktoré sa uskutoční v Trnave. TASR o tom informovala Magdaléna Švecová z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda (FMK UCM) v Trnave.



Ako doplnila, ide o koncept, keď tímy alebo jednotlivci počas krátkeho času vytvoria novú digitálnu hru na vopred zvolenú tému. "V časovom strese vznikajú tie najlepšie nápady, ale často vyhráva najefektívnejšia tímová práca. Niekedy zamieša karty aj kreativita pri spracovaní témy," uviedla Švecová.



Myšlienka prepojiť vývojárov z celej planéty a zjednotiť ich počas jedného týždňa v roku vznikla v Kalifornii, ale súťaží sa po celom svete. Výnimkou nie je šiesty rok ani Slovensko, kde sa podujatie odohráva tradične v priestoroch UCM.



Pred tým, než sa účastníci pustia do práce, môžu sa zapojiť do workshopov so slovenskými vývojármi. "Tie rozšíria obzory v tvorbe zvuku, grafiky i kódu v digitálnych hrách. Niekoľko desiatok účastníkov rozdelených do tímov sa na 48 hodín posadí za počítače, aby vymysleli a vytvorili funkčný prototyp videohry. Počas víkendu budú musieť pravidelne prezentovať čiastkové výsledky svojej práce. Hry, ktoré vznikli z nadšenia a bez rozpočtu, často dokážu chytiť za srdce a občas aj komerčne preraziť alebo posunúť ich autorov k zaujímavým ponukám," informoval organizátor Michal Kabát.



Podujatie organizuje Kreatívne centrum Skladová v spolupráci s občianskym združením Godot a FMK UCM v Trnave.