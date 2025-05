V Trnave sa uskutoční workshop zameraný na tvorbu poetických mikrohier

Trnava 9. mája (TASR) - Workshop zameraný na tvorbu poetických mikrohier Haiku game jam sa začne v piatok o 18.00 h v Kreatívnom centre Trnava (KCT), potrvá do nedele (11. 5.) do 18.00 h. Počas 48 hodín budú amatérski i profesionálni herní vývojári vytvárať hrateľné verzie digitálnych hier. TASR o tom informovala vedúca oddelenia digitálnych hier Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Magdaléna Švecová.



Vítaní sú ľudia so záujmom o tvorbu hier, ale aj literárni autori, ktorí si chcú vyskúšať interaktívne médium. „Ide o zaujímavý, celosvetovo známy koncept, počas ktorého vznikajú inovatívne a zábavné hry. Tento game jam je zameraný na tvorbu mikrohier inšpirovaných básnickou formou haiku a hľadaním prienikov literatúry s digitálnym priestorom,“ priblížila.



Haiku game jam sa pohráva s myšlienkou, že aj mikroskopická hra môže byť umeleckým dielom rovnako ako trojveršová báseň haiku. Haiku je žáner japonskej poézie pozostávajúci tradične zo 17 slabík usporiadaných do troch veršov.