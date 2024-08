V Trnave sa uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti výročia SNP

Trnava 28. augusta (TASR) - Na Univerzitnom námestí v Trnave sa v stredu uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Pamiatku obetí si uctil predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič so zástupcami mesta Trnava a Klubu vojenskej histórie Trnavská posádka. TASR o tom informoval odbor komunikácie krajskej samosprávy.



"Aktéri SNP odložili to, čo ich rozdeľovalo, a vo vedomí vzdorovať proti zlu ukázali zmysel a dôležitosť spojenia a spoločného úsilia. Tento odkaz sa nesie aj ponad desaťročia v nutnosti odložiť to, čo nás rozdeľuje, a vykročiť k spoločnému zápasu za obranu demokracie, jej hodnôt a princípov a ponad všetky rozdelenia nájsť spoločnú reč," zdôraznil Viskupič. Len tak je podľa jeho slov možné pokračovať v úsilí meniť Slovensko na ešte lepší domov pre všetkých slušných a čestných ľudí.



Program bude pokračovať o 14.00 h v priestoroch kinosály Západoslovenského múzea v Trnave premietaním filmu Posledný povstalec. V budove múzea sa o 16.00 h uskutoční slávnostné otvorenie výstavy "Slovenské národné povstanie. 80. výročie".