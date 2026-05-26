V Trnave sa uskutočnila prvá Župná grantová klinika pre kultúru
Podujatie organizačne pripravili informačné centrum Europe Direct Trnava v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) a kanceláriou CED Slovensko.
Autor TASR
Trnava 26. mája (TASR) - Podujatie Župná grantová klinika pre kultúru, ktoré sa v utorok po prvý raz uskutočnilo v Trnave v Krajskom kreatívnom centre, bolo zamerané na možnosti financovania kultúrnych a kreatívnych aktivít z európskych zdrojov. Zástupkyňa kancelárie Creative Europe Desk (CED) Slovensko Natália Urblíková priblížila účastníkom program Kreatívna Európa.
Pre TASR uviedla, že program podporuje medzinárodnú spoluprácu, mobilitu umelcov, jazykovú rozmanitosť či hosťovanie zahraničných umelcov. Patrí medzi hlavné podporné mechanizmy EÚ pre kultúrny a kreatívny sektor. „Dnes sme potenciálnym žiadateľom predstavili možnosti, ktoré tento program ponúka, aj spôsob, ako sa môžu zapojiť do medzinárodnej spolupráce,“ ozrejmila. Dodala, že kancelária poskytuje organizáciám aj konzultácie a pomoc pri príprave projektových žiadostí.
Kreatívna Európa podľa nej funguje už viac ako 20 rokov a aktuálne prebieha programové obdobie na roky 2021 až 2027. Do programu je zapojených 41 krajín. Medzi jeho hlavné nástroje patria projekty európskej spolupráce podporujúce prepájanie kultúrnych organizácií v rámci Európy.
Urblíková takisto upozornila, že konkurencia pri získavaní grantov je vysoká. „Predbežné informácie hovoria, že tento rok bolo do Bruselu podaných približne 1800 projektov len v rámci európskych projektov spolupráce,“ priblížila. Organizácie by preto podľa nej mali strategicky plánovať a vyhľadávať vhodných zahraničných partnerov.
V súvislosti s problémami financovania kultúrnych aktivít na Slovensku uviedla, že európske programy nepredstavujú okamžité riešenie finančných výpadkov, no môžu byť perspektívou do budúcnosti. Ďalšie výzvy by podľa nej mali byť otvorené koncom roka 2026 alebo začiatkom roka 2027. Zároveň pripomenula, že po skončení aktuálneho programu bude podpora pokračovať pod novým rámcom Agora EÚ, ktorý spojí program Kreatívna Európa s programom CERV zameraným na občiansku participáciu a demokraciu.
Podujatie organizačne pripravili informačné centrum Europe Direct Trnava v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) a kanceláriou CED Slovensko. Europe Direct Trnava je informačné centrum Európskej únie pre Trnavský kraj, prevádzkuje ho Krajská inovačná rozvojová agentúra Trnavského kraja. Centrum poskytuje bezplatné informácie o Európskej únii, organizuje podujatia a pomáha obyvateľom využiť príležitosti, ktoré EÚ ponúka.
