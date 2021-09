V Trnave sa uskutočnilo bienále Festivalu rozhlasovej hry

Na archívnej snímke herečka Tatiana Kulíšková. Foto: TASR - Jakub Kotian

Trnava 24. septembra (TASR) – V Divadle Jána Palárika v Trnave sa uskutočnilo od 21. do 23. septembra bienále Festivalu rozhlasovej hry, kde boli víťazné diela a ich tvorcovia ocenení. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).Podujatie organizovali Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a TTSK.uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.Cenu Predsedu TTSK získala Tatiana Kulíšková.uviedla laureátka ocenenia, ktorá je členkou umeleckého súboru Divadla Jána Palárika.Odborná porota udelila ceny v troch kategóriách. Ide o rozhlasové hry do 45 minút, nad 45 minút a kategóriu Fórum mladých autorov. Cenu za najlepšiu hru do 45 minút získala rozhlasová adaptácia prózy Jarka Elena Hriech pátra Marcela z cyklu Naša zabudnutá klasika. Cenu za originálny prístup k rozhlasovému médiu v tejto kategórii si odniesol za hru Chorus delicti Ján Mikuš z cyklu Ako to bolo ďalej.V kategórii najlepšia hra nad 45 minút odborná porota prisúdila víťazstvo rozhlasovej hre autorky Terezy Semotamovej Vnútroblok. Ako najlepší individuálny umelecký výkon v kategórii rozhlasových hier nad 45 minút odborná porota ocenila rozhlasovú adaptáciu románu Ruda Slobodu Rozum Kalinky Búr v režijnom podaní Táni Tadlánkovej.Laureátom kategórie Fórum mladých tvorcov sa stala rozhlasová hra Davida Vyhnánka Nie je kde umrieť. Cenu za originálny prístup k rozhlasovému médiu v tejto kategórií porota prisúdila Hane Launerovej za hru Black-out.