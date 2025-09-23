< sekcia Regióny
V Trnave sa začal Festival inovácií Inofest 2025
Rok 2025 má podľa organizátorov priniesť silnejší dôraz na priemysel a otvoriť diskusiu o kľúčových globálnych trendoch.
Autor TASR
Trnava 23. septembra (TASR) - Festival inovácií Inofest 2025 sa začal v utorok na Materiálovotechnologickej fakulte (MTF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Trnave slávnostným otvorením. Rok 2025 má podľa organizátorov priniesť silnejší dôraz na priemysel a otvoriť diskusiu o kľúčových globálnych trendoch. Podujatie potrvá do stredy (24. 9.). Informovali o tom organizátori na svojom webe.
Podujatie slávnostne otvorili organizátori spolu s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom a dekanom MTF STU Milošom Čambálom. Cieľom je inšpirovať ku spolupráci, posilniť regionálne inovačné ekosystémy a prepájať aktérov naprieč celým Slovenskom.
Inofest sa zameria na kľúčové otázky, ktoré formujú budúcnosť slovenského a európskeho priemyslu z oblasti inžinierstva a výroby, umelej inteligencie a digitalizácie vo fabrikách, nové výrobné koncepty či biznis vo vesmíre.
Ako uviedli organizátori - združenie Inovato, pripravený je dvojdňový komplexný program, prednášky, workshopy, diskusie, networking aj večerný program, prehliadka inovatívnych firiem a organizácií, návšteva laboratórií, vývojových centier a technologických prevádzok partnera a hostiteľa podujatia.
Združenie prepája firmy, inovátorov, akademickú sféru, školstvo, verejnú správu a neziskový sektor. Podporuje digitálnu a zelenú transformáciu prostredníctvom spolupráce, zdieľania znalostí a realizácie inovatívnych projektov.
Podujatie slávnostne otvorili organizátori spolu s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom a dekanom MTF STU Milošom Čambálom. Cieľom je inšpirovať ku spolupráci, posilniť regionálne inovačné ekosystémy a prepájať aktérov naprieč celým Slovenskom.
Inofest sa zameria na kľúčové otázky, ktoré formujú budúcnosť slovenského a európskeho priemyslu z oblasti inžinierstva a výroby, umelej inteligencie a digitalizácie vo fabrikách, nové výrobné koncepty či biznis vo vesmíre.
Ako uviedli organizátori - združenie Inovato, pripravený je dvojdňový komplexný program, prednášky, workshopy, diskusie, networking aj večerný program, prehliadka inovatívnych firiem a organizácií, návšteva laboratórií, vývojových centier a technologických prevádzok partnera a hostiteľa podujatia.
Združenie prepája firmy, inovátorov, akademickú sféru, školstvo, verejnú správu a neziskový sektor. Podporuje digitálnu a zelenú transformáciu prostredníctvom spolupráce, zdieľania znalostí a realizácie inovatívnych projektov.