Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. september 2025Meniny má Zdenka
< sekcia Regióny

V Trnave sa začal Festival inovácií Inofest 2025

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Rok 2025 má podľa organizátorov priniesť silnejší dôraz na priemysel a otvoriť diskusiu o kľúčových globálnych trendoch.

Autor TASR
Trnava 23. septembra (TASR) - Festival inovácií Inofest 2025 sa začal v utorok na Materiálovotechnologickej fakulte (MTF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Trnave slávnostným otvorením. Rok 2025 má podľa organizátorov priniesť silnejší dôraz na priemysel a otvoriť diskusiu o kľúčových globálnych trendoch. Podujatie potrvá do stredy (24. 9.). Informovali o tom organizátori na svojom webe.

Podujatie slávnostne otvorili organizátori spolu s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom a dekanom MTF STU Milošom Čambálom. Cieľom je inšpirovať ku spolupráci, posilniť regionálne inovačné ekosystémy a prepájať aktérov naprieč celým Slovenskom.

Inofest sa zameria na kľúčové otázky, ktoré formujú budúcnosť slovenského a európskeho priemyslu z oblasti inžinierstva a výroby, umelej inteligencie a digitalizácie vo fabrikách, nové výrobné koncepty či biznis vo vesmíre.

Ako uviedli organizátori - združenie Inovato, pripravený je dvojdňový komplexný program, prednášky, workshopy, diskusie, networking aj večerný program, prehliadka inovatívnych firiem a organizácií, návšteva laboratórií, vývojových centier a technologických prevádzok partnera a hostiteľa podujatia.

Združenie prepája firmy, inovátorov, akademickú sféru, školstvo, verejnú správu a neziskový sektor. Podporuje digitálnu a zelenú transformáciu prostredníctvom spolupráce, zdieľania znalostí a realizácie inovatívnych projektov.
.

Neprehliadnite

Týždenník: Téma konsolidácie na všetky spôsoby

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre