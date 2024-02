V Trnave sa začína nová sezóna mestského trhu

Trnava 14. februára (TASR) - Po zimnej prestávke sa začína v piatok (16. 2.) v Trnave nová sezóna mestského trhu. Otvorený bude pod mestskou vežou na Trojičnom námestí a Hlavnej ulici vždy v piatok a sobotu od 7.00 do 11.00 h, informovala o tom hovorkyňa radnice Veronika Majtánová.



Mestský trh sa od leta roku 2022 presťahoval z plochy pri zimnom štadióne do centra mesta, jeho predajné pulty zakaždým na potrebný čas správca trhoviska dovezie a po skončení odváža. Zámerom bolo oživiť víkendové dopoludnia v Trnave po vzore mnohých európskych miest. Trnavčania zmenu trhoviska ťažko prijímali, no teraz už býva hojne navštevované. Volajú však po väčšej kontrole tých trhovníkov, ktorí sa pokúšajú vydávať zakúpené i dovozové ovocie a zeleninu za produkt domácich výrobcov.



Bonusom pre nakupujúcich je možnosť zapožičať si vozíky na prepravu ťažších nákupov k autu. "Pripomíname, že parkovanie v centre mesta je v sobotu doobeda, teda počas konania trhu, zadarmo," dodala hovorkyňa.