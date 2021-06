V Trnave sa začína prestavba Hlavnej 17 na Kreatívne centrum. Foto: TTSK

Trnava 9. júna (TASR) – Na konci roka 2022 by mala byť hotová prestavba polyfunkčného historického objektu v centre Trnavy na Hlavnej 17 na Kreatívne centrum. Investorom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK), jeho predseda Jozef Viskupič odovzdal v stredu objekt realizátorovi stavby DAG Slovakia.povedal Viskupič. Pamiatkovo chránený objekt národnej kultúrnej pamiatky je vo vlastníctve mesta Trnava, ktoré ho TTSK prenajalo na najmenej desaťročie od ukončenia prác. Doteraz v ňom boli umiestnené viaceré kultúrne i spoločenské inštitúcie, budova je však v zanedbanom stave a vyžaduje si zásadnú obnovu. Jej projektom je poverená projektová kancelária trnavského architekta Pavla Ďurka.povedal architekt.Posledné zásadné stavebné úpravy sa podľa neho uskutočnili na Hlavnej 17 pred viac ako 100 rokmi. Pre Kreatívne centrum Trnava sú navrhnuté mnohé interiérové zmeny, ktoré budú zohľadňovať potreby jeho užívateľov. Vzniknú priestory na ateliéry, hudobné skúšobne, štúdiá, koncertné priestory vrátane dvoch výťahov, ktoré v objekte nie sú. Počíta sa s čiastočným zastrešením nádvoria, ktoré bude oddychovou zónou.povedal Ďurko. Interiér bude ladený do industriálneho rázu s citom pre historické prvky, dohľad nad rekonštrukciou bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Trnava.Spoločnosť DAG Slovakia vyhrala verejné obstarávanie so sumou 4,4 milióna eur.povedal zástupca spoločnosti Tomáš Saloky. V najbližšom čase začnú s búracími prácami v interiéri a výstavbou nových dispozícií. Pre Trnavčanov viditeľná zmena objektu nastane podľa Salokyho slov až v závere, keď sa bude pracovať v exteriéri.V prípade Kreatívneho centra Trnava ide podľa Viskupiča o nový typ inštitúcie, ktorý prispeje k rozvoju podnikateľských zručností a rozvoju kreatívneho priemyslu.doplnil Viskupič.