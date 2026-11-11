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V Trnave schválili rozpočet, na investície má viac ako 24 miliónov eur
Oproti pôvodne navrhovanému rozpočtu sa pozmeňovacím návrhom zvýšili bežné príjmy o 460.000 eur navýšením príjmov za dočasné parkovanie.
Autor TASR
Trnava 11. novembra (TASR) - Mesto Trnava by malo v roku 2027 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni viac ako 117 miliónov eur vrátane finančných operácií. Na kapitálové výdavky má byť vyčlenených vyše 24 miliónov eur. Medzi najvýznamnejšie investície patrí dokončenie obnovy verejných priestorov na sídlisku Linčianska a na Tehelnej ulici. Plánovaná je aj obnova parku pri Kalvárii a rekonštrukcia budovy „starej pošty“ na Radlinského ulici. Návrh rozpočtu schválili trnavskí mestskí poslanci na utorkovom (10. 11.) zasadnutí.
Oproti pôvodne navrhovanému rozpočtu sa pozmeňovacím návrhom zvýšili bežné príjmy o 460.000 eur navýšením príjmov za dočasné parkovanie. Táto suma má byť použitá v rámci kapitálových výdavkov na spolufinancovanie obnovy športového areálu Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave.
Zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2027 spolu s finančnými operáciami ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške 6.333.606 eur, kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške 5.554.962 eur. Schodok finančných operácií vo výške 778.644 eur je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu, uvádza sa v dôvodovej správe k schválenému návrhu rozpočtu.
Príjmy bežného rozpočtu sa očakávajú v objeme 95.133.932 eur. Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazovaný územným samosprávam sa očakáva vo výške 30.622.604 eur, čo predstavuje medziročný nárast o približne sedem percent. Príjem dane z nehnuteľností vo výške 13.010.000 eur je rozpočtovaný na úrovni vystavených daňových výmerov na rok 2026. Príjem z dividend mesto očakáva vo výške 750.000 eur. Plánovaný príjem za dočasné parkovanie na území mesta v roku 2027 je vo výške 5.760.000 eur a príjem za porušenie predpisov vo výške 990.000 eur.
Plánované bežné výdavky v objeme 88.800.326 eur sú v porovnaní s prvým schváleným rozpočtom na rok 2026 vyššie o osem percent. Dôvodom nárastu je napríklad medziročný nárast cien tovarov a služieb, najmä však povinnosť mechanicko-biologickej úpravy zmesového komunálneho odpadu pred uložením na skládku a výdavky súvisiace s nasadením piatich kĺbových autobusov mestskej hromadnej dopravy. Transfer pre spoločnosť Arriva by sa mal medziročne zvýšiť približne o jeden milión eur na 5.340.000 eur.
Kapitálový rozpočet počíta s celkovými príjmami na úrovni 18.664.762 eur. Ide napríklad o plánovaný presun príjmov z predaja pozemkov vo výške 5.000.000 eur v pripravovanej obytnej zóne Medziháj od dcérskej spoločnosti Mestské stavby Trnava z aktuálneho do budúcoročného rozpočtu. Týmto rozpočtovým opatrením sa zaoberalo trnavské mestské zastupiteľstvo ešte pred schvaľovaním návrhu rozpočtu. Ďalšími významnými kapitálovými príjmami sú kapitálové transfery spolu vo výške 13.654.762 eur.
Kapitálové výdavky by mali dosiahnuť 24.219.724 eur. Na dokončenie revitalizácie verejných priestranstiev na sídlisku Linčianska bude v roku 2027 vyčlenená suma 7.603.512 eur, z toho 4.545.512 eur tvoria vlastné zdroje mesta. Rozpočtovaných je aj 2.085.000 eur na dokončenie revitalizácie verejných priestranstiev na Tehelnej ulici. V rámci obnovy parku pri Kalvárii sa počíta s investíciou v objeme 3.204.965 eur. Z toho v roku 2027 vo výške 945.000 eur z vlastných zdrojov, 1.515.965 eur z programov EÚ a v roku 2028 so sumou 744.000 eur z vlastných zdrojov.
Rekonštrukcia objektu bývalej „starej pošty“ na Radlinského ulici má stáť 4.279.924 eur. Z toho v roku 2027 má ísť na rekonštrukciu 900.000 eur z vlastných zdrojov, 2.607.924 eur z programov EÚ a na rok 2028 je rozpočtovaná suma 772.000 eur z vlastných zdrojov mesta. S rozšírením cintorína na Kamennej ceste sa ráta vo výhľade rozpočtu na roky 2028 a 2029. V prípade dostatočného príjmu do rezervného fondu v roku 2027 zo zostatkov z roku 2026 je možné po schválení mestským zastupiteľstvom presunúť prvú časť investície už do roku 2027.
V rámci príjmových finančných operácií je započítaný zostatok rezervného fondu mesta vo výške 2.277.000 eur a zostatok poplatku za rozvoj z minulých rokov vo výške 1.003.000 eur, ktoré budú v roku 2027 použité na splátky bankových investičných úverov spolu vo výške 3.280.000 eur. Mesto v roku 2027 neplánuje prijať nový bankový úver.
Oproti pôvodne navrhovanému rozpočtu sa pozmeňovacím návrhom zvýšili bežné príjmy o 460.000 eur navýšením príjmov za dočasné parkovanie. Táto suma má byť použitá v rámci kapitálových výdavkov na spolufinancovanie obnovy športového areálu Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave.
Zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2027 spolu s finančnými operáciami ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške 6.333.606 eur, kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške 5.554.962 eur. Schodok finančných operácií vo výške 778.644 eur je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu, uvádza sa v dôvodovej správe k schválenému návrhu rozpočtu.
Príjmy bežného rozpočtu sa očakávajú v objeme 95.133.932 eur. Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazovaný územným samosprávam sa očakáva vo výške 30.622.604 eur, čo predstavuje medziročný nárast o približne sedem percent. Príjem dane z nehnuteľností vo výške 13.010.000 eur je rozpočtovaný na úrovni vystavených daňových výmerov na rok 2026. Príjem z dividend mesto očakáva vo výške 750.000 eur. Plánovaný príjem za dočasné parkovanie na území mesta v roku 2027 je vo výške 5.760.000 eur a príjem za porušenie predpisov vo výške 990.000 eur.
Plánované bežné výdavky v objeme 88.800.326 eur sú v porovnaní s prvým schváleným rozpočtom na rok 2026 vyššie o osem percent. Dôvodom nárastu je napríklad medziročný nárast cien tovarov a služieb, najmä však povinnosť mechanicko-biologickej úpravy zmesového komunálneho odpadu pred uložením na skládku a výdavky súvisiace s nasadením piatich kĺbových autobusov mestskej hromadnej dopravy. Transfer pre spoločnosť Arriva by sa mal medziročne zvýšiť približne o jeden milión eur na 5.340.000 eur.
Kapitálový rozpočet počíta s celkovými príjmami na úrovni 18.664.762 eur. Ide napríklad o plánovaný presun príjmov z predaja pozemkov vo výške 5.000.000 eur v pripravovanej obytnej zóne Medziháj od dcérskej spoločnosti Mestské stavby Trnava z aktuálneho do budúcoročného rozpočtu. Týmto rozpočtovým opatrením sa zaoberalo trnavské mestské zastupiteľstvo ešte pred schvaľovaním návrhu rozpočtu. Ďalšími významnými kapitálovými príjmami sú kapitálové transfery spolu vo výške 13.654.762 eur.
Kapitálové výdavky by mali dosiahnuť 24.219.724 eur. Na dokončenie revitalizácie verejných priestranstiev na sídlisku Linčianska bude v roku 2027 vyčlenená suma 7.603.512 eur, z toho 4.545.512 eur tvoria vlastné zdroje mesta. Rozpočtovaných je aj 2.085.000 eur na dokončenie revitalizácie verejných priestranstiev na Tehelnej ulici. V rámci obnovy parku pri Kalvárii sa počíta s investíciou v objeme 3.204.965 eur. Z toho v roku 2027 vo výške 945.000 eur z vlastných zdrojov, 1.515.965 eur z programov EÚ a v roku 2028 so sumou 744.000 eur z vlastných zdrojov.
Rekonštrukcia objektu bývalej „starej pošty“ na Radlinského ulici má stáť 4.279.924 eur. Z toho v roku 2027 má ísť na rekonštrukciu 900.000 eur z vlastných zdrojov, 2.607.924 eur z programov EÚ a na rok 2028 je rozpočtovaná suma 772.000 eur z vlastných zdrojov mesta. S rozšírením cintorína na Kamennej ceste sa ráta vo výhľade rozpočtu na roky 2028 a 2029. V prípade dostatočného príjmu do rezervného fondu v roku 2027 zo zostatkov z roku 2026 je možné po schválení mestským zastupiteľstvom presunúť prvú časť investície už do roku 2027.
V rámci príjmových finančných operácií je započítaný zostatok rezervného fondu mesta vo výške 2.277.000 eur a zostatok poplatku za rozvoj z minulých rokov vo výške 1.003.000 eur, ktoré budú v roku 2027 použité na splátky bankových investičných úverov spolu vo výške 3.280.000 eur. Mesto v roku 2027 neplánuje prijať nový bankový úver.