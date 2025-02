V Trnave schválili viaceré zmeny územného plánu mesta

Trnava 11. februára (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Trnave schválilo na utorkovom zasadnutí viaceré zmeny územného plánu (ÚPN) mesta Trnava. Vyžiadala si ich napríklad požiadavka mesta na vytvorenie podmienok pre plánovaný terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v predstaničnom priestore či požiadavky Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



Krajská samospráva žiadala o zmenu ÚPN napríklad v súvislosti so zámerom vybudovať viaceré športové areály na pozemkoch škôl či športovú halu. Na Zavarskej ceste by okrem športového areálu mohol v budúcnosti vzniknúť aj Inštitút holistického zdravia, Ekofarma či denný stacionár pre deti s autizmom. Schválená bola aj požiadavka TTSK na zmenu ÚPN v súvislosti s plánovaným rozšírením možnosti parkovania pri zdravotníckom zariadení Zdravá župa na Študentskej ulici.



Ďalšia zmena ÚPN sa týka zámeru mesta vybudovať terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP). Hlavnou ideou projektu je výmena polohy autobusovej stanice s polohou súčasného parkoviska individuálnej automobilovej dopravy pred vstupom do železničnej stanice a presun zastávok mestskej hromadnej dopravy do ramien križovatky Kollárova-Hospodárska-Dohnányho.



Zmeny ÚPN mesta súvisia aj s plánovanou obnovou a modernizáciou športových areálov Slávia. "Zmena zosúladí výškové regulatívy pre výstavbu v športovej lokalite Slávia s predpismi stanovenými príslušnými národnými a medzinárodnými športovými organizáciami," uvádza sa v dôvodovej správe schváleného návrhu. Mesto iniciovalo ďalšie zmeny ÚPN aj v súvislosti s plánovaným budovaním ďalších cyklotrás.