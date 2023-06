V Trnave schválili zásadný mestský zákon o dočasnom parkovaní

Trnava 27. júna (TASR) - Prvé takmer štyri hodiny utorkového rokovania Mestského zastupiteľstva v Trnave zabrala diskusia o úvodnom bode, všeobecne záväznom nariadení o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta. Ide o zásadný mestský zákon, ktorý rieši rezidentské parkovanie na celom území Trnavy vo všetkých mestských zónach bez rozdielu. Rokovanie o tomto bode podľa vyjadrenia primátora Petra Bročku bolo zatiaľ najdlhším vôbec.



Trnava zavádza spoplatnené parkovanie už dlhšie obdobie postupne po jednotlivých zónach. Cieľom je, ako uviedol predkladateľ materiálu, náčelník Mestskej polície Trnava Ivan Ranuša, odstránenie nelegálneho parkovania a dosiahnutie primeranej obsadenosti parkovacích miest v jednotlivých lokalitách. S reguláciou dochádza podľa radnice k usporiadaniu verejného priestoru i k lepšej a bezpečnejšej dopravnej situácii v regulovaných zónach. Parkovacia politika prináša výhody pre rezidentov mesta, ktorým sa po jej zavedení parkuje jednoduchšie v blízkosti svojho bydliska.



"Regulácia je v niektorých zónach bez problémov, niekde nie," konštatoval na rokovaní primátor. Reagoval tým na vystúpenie zástupcu nespokojných občanov zo sídliska Družba, ktorí prišli reguláciou o niekoľko desiatok miest na jednej z ulíc. Prijali návrh primátora na stretnutie a debatu o možných riešeniach. Rovnaká ponuka išla aj pre vystupujúcich zástupcov z mestskej časti Modranka i zástupcu veriacich, ktorí žiadajú odbremenenie od platenia počas konania omší.



Projekt rezidentského parkovania je rozčlenený na 37 zón, z nich väčšina má vlastné poplatky a hodiny plateného a bezplatného parkovania. Najvyššie poplatky sú v zóne centra - A. Zberné parkoviská pri centre označené B budú pre držiteľov rezidentských kariet mesta Trnava v zvýhodnenom režime. Parkovisko C je okrem obyvateľov orientované na klientov mestskej polikliniky, úradu krajskej samosprávy, daňového úradu a sociálnej poisťovne, R1 až R17 sú v obytných zónach, zóny H1 až H13 sú lokality s individuálnou bytovou výstavbou. Nové VZN súbežne takmer všade rozšírilo platený čas a upravilo výšku parkovného v porovnaní so súčasnosťou.



V diskusii boli prednesené viaceré návrhy. Poslanec Matej Lančarič napríklad prišiel so zvýhodnením obyvateľov nad 62 rokov v týždni po 18. hodine a počas víkendov v centre. Poslanec Jaroslav Holeček poukázal na možný dosah platieb na študentov vysokých škôl, malých podnikateľov či návštevy zariadení sociálnych služieb. Branislav Baroš okrem iného žiadal zvýšenie bezplatných hodín pre návštevy v rezidentských zónach zo 100 na 500, respektíve 1000 na rok pre starších a odkázaných. Požadoval aj zavedenie alternatívy čerpania kreditu pre klientov, ktorí nemajú smart zariadenia. Účinnosť VZN bude od 4. septembra.