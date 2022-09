V Trnave, Senici a Dunajskej Strede organizujú veľtrh Kam na strednú

Trnava 26. septembra (TASR) – V Trnave a následne aj v Dunajskej Strede a Senici pripravuje Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sériu podujatí pre žiakov základných škôl Kam na strednú 2022. Deviataci i ôsmaci sa na nich budú môcť oboznámiť s ponukou stredných škôl a ich odborov v Trnavskom kraji. Premiérovo bude súčasťou veľtrhu prezentácia nového krajského Talent centra. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



"Žiakom, ich rodičom a verejnosti predstavíme širokú škálu vzdelávania na našich 45 stredných školách. Výstava škôl sa uskutoční v utorok 27. septembra od 8.00 do 15.00 h v športovej hale v Trnave. Regionálne prezentácie budú pokračovať 13. októbra v Dunajskej Strede a 19. októbra v Senici," uviedol Viskupič s tým, že TTSK v predchádzajúcich rokoch v spolupráci so zamestnávateľmi tam predstavil a reštartoval systém duálneho vzdelávania. Motivačný balík výhod, ktorý pozostáva zo štipendia, bezplatného cestovania prímestskými autobusmi a ubytovania v internátoch, je po novom k dispozícii aj študentom v nedostatočne obsadených a perspektívnych odboroch ako napríklad murár, mäsiar alebo zdravotnícky asistent.



Výstavy v Trnave sa zúčastnia stredné odborné školy, obchodné akadémie a gymnáziá v rámci Trnavského kraja, celkovo sa odprezentuje 50 vystavovateľov. Séria podujatí je zároveň ukážkou aktivít študentov stredných škôl, ktorí sa touto formou predvedú pred svojimi budúcimi spolužiakmi. "Návštevníci sa môžu tešiť na ukážky práce a výrobkov žiakov z odboru ako kozmetik, kaderník, cukrár alebo kuchár. Pripravené budú aj praktické ukážky štúdia v systéme duálneho vzdelávania, tiež workshopová zóna s nácvikom prvej pomoci alebo tréning poslušnosti so psami. Návštevníci sa môžu tešiť aj na robota, ktorý sa ovláda mobilom," uviedol riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.



Pre ešte nerozhodnutých ôsmakov a deviatakov je pripravené aj vyhodnocovanie ich študijnej dispozície zamestnancami Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave. Poradenstvo ohľadne štúdia poskytnú aj rodičom.



Súbežne sa medzi 9.30 a 12.30 h v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave uskutoční podujatie Študuj dopravu. Návštevníkom predstavia odbory vzdelávania z oblasti dopravy a poštových služieb.