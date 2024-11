V Trnave si môžu ľudia v sobotu zaobstarať veci z druhej ruky

Trnava 23. novembra (TASR) - V trnavskej Baterkárni si môžu návštevníci počas soboty zaobstarať veci z druhej ruky. V rámci podujatia (not) Black Friday Swap sú k dispozícii potreby do domácnosti, rastliny, dekorácie, oblečenie, doplnky pre dospelých a deti, hračky, športové či hobby potreby.



"Veľmi sme si zvykli na tzv. Black Friday alebo Cyber Monday, ktoré považujeme trošku za sviatky konzumu a nadspotreby. Chceli sme u nás v reuse centre ukázať, že sa to dá aj inak a je lepšie kupovať veci z druhej ruky, a tak šetriť cenné zdroje, ktoré naša planéta má," priblížila zakladateľka sociálneho podniku Baterkáreň Trnava Simona Hlaváčová.







Návštevníci môžu na sobotný swap priniesť veci, ktoré nepotrebujú, sú čisté, funkčné a v dobrom stave. Podujatie sa koná v sobotu do 15.00 h.



Cieľom Baterkárne Trnava je informovať a vzdelávať ľudí o udržateľnejšom spôsobe života. Má prvé reuse centrum na Slovensku. Pravidelne organizuje napríklad tvorivé dielne, workshopy, prednášky či swapy.