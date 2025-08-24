< sekcia Regióny
V Trnave si osvetlením divadla pripomenú Deň nezávislosti Ukrajiny
Autor TASR
Trnava 24. augusta (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa v nedeľu pripojí k symbolickému pripomenutiu 34. výročia vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny. Ako informoval, vo večerných hodinách sa krajské Divadlo Jána Palárika v Trnave rozsvieti vo farbách ukrajinskej vlajky ako prejav solidarity s ukrajinským ľudom, ktorý už takmer tri a pol roka čelí ruskej agresii.
Predseda TTSK Jozef Viskupič pripomenul, že kraj od začiatku vojny pomáhal odídencom z Ukrajiny. „Pomoc bola komplexná a prispôsobená potrebám ľudí, ktorí prišli o domov. V Trnavskom kraji sme pre nich zabezpečili ubytovanie, stravu, tlmočenie, psychologickú a materiálnu pomoc, bezplatnú prímestskú dopravu a pracovné príležitosti v našich školách, kultúrnych inštitúciách a zariadeniach sociálnych služieb. Podporu a solidaritu, ktorú Trnavský kraj a jeho obyvatelia dlhodobo Ukrajine prejavujú, ocenilo v ďakovnom liste aj Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike,“ skonštatoval Viskupič.
Osvetlenie budovy Divadla Jána Palárika v Trnave modrou a žltou farbou je symbolom, že podpora a spolupatričnosť neutíchajú ani po viac ako troch rokoch od začiatku vojny. „Je to symbolické gesto, ale s hlbokým významom, a to špeciálne v období prebiehajúcich rokovaní o mierovom riešení vojny. Chceme, aby ľudia na Ukrajine vedeli, že na nich nezabúdame, ale tiež, aby si aj naši obyvatelia uvedomili, že sloboda a demokracia si vyžadujú starostlivosť a upevňovanie,“ dodal Viskupič.
