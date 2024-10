V Trnave si pripomenú 100. výročie posviacky evanjelického kostola

Trnava 26. októbra (TASR) - V Trnave si v nedeľu (27. 10.) pripomenú 100. výročie posviacky evanjelického kostola nachádzajúceho sa na Námestí SNP. Okrem slávnostných služieb Božích sa v priestore kostola uskutoční výstava archívnych dokumentov o výstavbe kostola, verejnosť bude môcť navštíviť aj kostolnú vežu. TASR to uviedol trnavský evanjelický zborový farár Radomír Vařák.



"Evanjelici v Trnave už od reformačných čias, takmer 400 rokov, túžili po svojom vlastnom kostole. Vystriedali rôzne miesta. Príležitosť postaviť si svoj vlastný nadišla na začiatku 20. storočia. Pôvodný plán bol, že bude postavený do roku 1917, keď malo byť 400. výročie pamiatky reformácie. To sa však nepodarilo pre prvú svetovú vojnu," priblížil Vařák obdobie predchádzajúce samotnej výstavbe kostola.



Po skončení sa prvej svetovej vojny sa evanjelici v Trnave k myšlienke výstavby kostola vrátili. "Podali návrh na vypracovanie architektonického plánu stavby kostola a architekt Josef Marek nakoniec pripravil a nakreslil takýto návrh, podľa ktorého bol kostol aj postavený," doplnil Vařák. Kostol je postavený vo funkcionalistickom štýle, jeho zvláštnosťou je amfiteátrové usporiadanie interiéru. "Týmto je jedinečný v rámci Slovenska. Položenie základného kameňa prebehlo 9. septembra 1923. Po roku, 26. októbra 1924, bol kostol posvätený," doplnil trnavský zborový farár.



V nedeľu o 9.00 h sa uskutočnia v kostole slávnostné služby Božie, na ktorých bude kázať generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko. "Na slávnosti sa zúčastnia okrem farárov z evanjelickej cirkvi tiež zástupcovia kresťanských cirkví na území mesta Trnava, predstavitelia samosprávy, štátnej správy, kultúrnych a osvetových inštitúcií a ďalší partneri evanjelického cirkevného zboru," dodal Vařák.



Okrem slávnostných služieb Božích bude možnosť pozrieť si v priestoroch kostola výstavu archívnych dokumentov o jeho výstavbe realizovanú v spolupráci so Štátnym archívom v Trnave. Verejnosť bude môcť navštíviť aj kostolnú vežu.