< sekcia Regióny
V Trnave si pripomenú 81. výročie SNP ukážkami vojenskej techniky
V záhradách Západoslovenského múzea sa uskutoční vo štvrtok 28. augusta v čase od 10.00 do 17.00 h sprievodné podujatie k pietnej spomienke.
Autor TASR
Trnava 18. augusta (TASR) - Pri príležitosti 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP) sa vo štvrtok 28. augusta uskutoční v záhradách Západoslovenského múzea v Trnave sprievodné podujatie k pietnej spomienke. Samotná pietna spomienka spojená s kladením vencov je v Trnave naplánovaná na štvrtkové predpoludnie pri Pamätníku SNP. Informoval o tom odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Pri príležitosti 81. výročia SNP si spoločne pripomenieme hrdinstvo padlých, odvahu účastníkov odboja a pamiatku nevinných obetí jednej z najvýznamnejších kapitol našich dejín. Zvlášť si pripomíname Trnavskú posádku, ktorá ako jediná zo západného Slovenska spolu s dobrovoľníkmi odišla bojovať do SNP,“ priblížili z TTSK.
Ako zdôraznil Boris Gronský zo Západoslovenského múzea, SNP bolo výrazom odporu časti slovenskej armády a obyvateľstva proti nacistickej okupácii a kolaborantskej prohitlerovskej politike slovenskej vlády. „Samotnú povstaleckú armádu tvorilo približne 60.000 vojakov a tisíce partizánov. Do Povstania sa okrem vojakov slovenskej armády a partizánov zapojili aj mnohí civilisti,“ zdôraznil.
Napriek mnohým obetiam, vojenskej porážke a výslednému neúspechu malo Povstanie podľa neho význam a zanechalo hlboké stopy v kolektívnej pamäti národa. „Odhodlanie bojovať za slobodu a nezávislosť, ktoré preukázala značná časť slovenského národa a ostatných zaangažovaných, je potrebné neustále si pripomínať,“ podotkol.
V záhradách Západoslovenského múzea sa uskutoční vo štvrtok 28. augusta v čase od 10.00 do 17.00 h sprievodné podujatie k pietnej spomienke. „Príslušníci Ozbrojených síl SR si pripravili pre verejnosť bohatý program, vrátane prezentácie vojenskej techniky, výstroje a výzbroje. K dispozícii bude aj regrutačný stánok Ozbrojených síl SR, v ktorom sa záujemcovia dozvedia viac informácií nielen o vstupe do profesionálnej armády a aktívnych záloh, ale aj každodennom živote slovenských vojakov,“ doplnil.
„Pri príležitosti 81. výročia SNP si spoločne pripomenieme hrdinstvo padlých, odvahu účastníkov odboja a pamiatku nevinných obetí jednej z najvýznamnejších kapitol našich dejín. Zvlášť si pripomíname Trnavskú posádku, ktorá ako jediná zo západného Slovenska spolu s dobrovoľníkmi odišla bojovať do SNP,“ priblížili z TTSK.
Ako zdôraznil Boris Gronský zo Západoslovenského múzea, SNP bolo výrazom odporu časti slovenskej armády a obyvateľstva proti nacistickej okupácii a kolaborantskej prohitlerovskej politike slovenskej vlády. „Samotnú povstaleckú armádu tvorilo približne 60.000 vojakov a tisíce partizánov. Do Povstania sa okrem vojakov slovenskej armády a partizánov zapojili aj mnohí civilisti,“ zdôraznil.
Napriek mnohým obetiam, vojenskej porážke a výslednému neúspechu malo Povstanie podľa neho význam a zanechalo hlboké stopy v kolektívnej pamäti národa. „Odhodlanie bojovať za slobodu a nezávislosť, ktoré preukázala značná časť slovenského národa a ostatných zaangažovaných, je potrebné neustále si pripomínať,“ podotkol.
V záhradách Západoslovenského múzea sa uskutoční vo štvrtok 28. augusta v čase od 10.00 do 17.00 h sprievodné podujatie k pietnej spomienke. „Príslušníci Ozbrojených síl SR si pripravili pre verejnosť bohatý program, vrátane prezentácie vojenskej techniky, výstroje a výzbroje. K dispozícii bude aj regrutačný stánok Ozbrojených síl SR, v ktorom sa záujemcovia dozvedia viac informácií nielen o vstupe do profesionálnej armády a aktívnych záloh, ale aj každodennom živote slovenských vojakov,“ doplnil.