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V Trnave si pripomenú založenie Materiálovotechnologickej fakulty STU
Stretnutie je určené absolventom dennej formy inžinierskeho štúdia, ktorí ukončili štúdium na fakulte v roku 1990.
Autor TASR
Trnava 27. novembra (TASR) - Materiálovotechnologická fakulta (MTF) Slovenskej technickej univerzity (STU) so sídlom v Trnave si v piatok pripomenie 40. výročie svojho založenia slávnostnou promóciou absolventov inžinierskeho štúdia z roku 1990. Slávnostná ceremónia sa začne o 11.00 h v Aule profesora Adamku na Ulici Jána Bottu. Fakulta o tom informovala na svojom webe.
Stretnutie je určené absolventom dennej formy inžinierskeho štúdia, ktorí ukončili štúdium na fakulte v roku 1990. Fakulta pozvala absolventov viacerých študijných odborov vrátane strojárskej technológie, ekonomiky a riadenia strojárskej výroby či automatizácie výrobných procesov v strojárstve.
Po oficiálnej časti je v pláne kultúrny program v podaní Cantica Nova a spoločné vystúpenie s piesňou Gaudeamus igitur. Nasledovať bude fotografovanie a neformálne rozhovory pri káve.
Súčasťou programu sú aj individuálne prehliadky pracovísk fakulty, konkrétne Ústavu výrobných technológií, Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky a Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu.
Stretnutie je určené absolventom dennej formy inžinierskeho štúdia, ktorí ukončili štúdium na fakulte v roku 1990. Fakulta pozvala absolventov viacerých študijných odborov vrátane strojárskej technológie, ekonomiky a riadenia strojárskej výroby či automatizácie výrobných procesov v strojárstve.
Po oficiálnej časti je v pláne kultúrny program v podaní Cantica Nova a spoločné vystúpenie s piesňou Gaudeamus igitur. Nasledovať bude fotografovanie a neformálne rozhovory pri káve.
Súčasťou programu sú aj individuálne prehliadky pracovísk fakulty, konkrétne Ústavu výrobných technológií, Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky a Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu.