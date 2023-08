V Trnave si pripomenuli 79. výročie SNP a odchodu Trnavskej posádky

Trnava 25. augusta (TASR) - Sedemdesiate deviate výročie vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP) a odchodu Trnavskej posádky na povstalecké územie si pietnym aktom pripomenuli v piatok v Trnave obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Spomienka sa konala na mieste, odkiaľ 30. augusta 1944 odišla vojenská posádka a dobrovoľníci z radov obyvateľov do bojov za slobodu.



Kytice kvetov a vence položili k pamätníku delegácie krajskej a mestskej samosprávy zástupcovia Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Trnave, vojenskí veteráni a ďalší. Slávnostnú salvu a stráž pri pomníku s bojovou zástavou pripravil Klub vojenskej histórie pomenovaný po Trnavskej posádke.



Predseda TTSK Jozef Viskupič v príhovore uviedol, že si pripomíname okamihy hrdinského vzdoru proti fašizmu a kolaborantskému ľudáckemu režimu, ktoré páchali násilie, ničili životy a civilizačné hodnoty. Ich odmietnutie spojilo odhodlaných ľudí, ich spoločný cieľ i postup, ako uviedol, sú odkazom pre dnešok. "Proti neznášanlivosti, agresivite, nenávisti a nezodpovednosti vo verejnom priestore je potrebné bojovať spoločne," povedal Viskupič. Považuje za absurdné a poburujúce, že v niektorých mestách sa aj teraz nachádzajú busty, pamätné tabule a aj ulica pomenovaná po predstaviteľoch zločineckého režimu. "S obavami sledujeme, ako sa vo verejnom priestore znovu etablujú ľudia, ktorí otvorene prejavujú sympatie s nacistickým a ľudáckym režimom. Musíme pri každej príležitosti opakovane odmietať relativizovanie zločinov vojnového Slovenského štátu a fašizmu a odsúdiť prejavy neznášanlivosti, rasizmu, nacionalizmu a extrémizmu," dodal. A to z úcty voči obetiam a zodpovednosti za budúcnosť. "Je morálnou povinnosťou nás všetkých konať, aby sa verejný priestor pre takéto prejavy minimalizoval," dodal Viskupič. Sloboda a demokracia sú podľa jeho slov nielen naším hodnotovým rámcom, ale aj prácou a záväzkom.



Predseda Oblastného výboru SZPB Jozef Petráš pripomenul, že do SNP z Trnavy odišlo okolo 3500 prezenčne slúžiacich vojakov Trnavskej posádky, záložníkov a zmobilizovaných dobrovoľníkov. Trnavská posádka bola spolu so štyrmi stovkami piešťanských letcov jedinou zo západného Slovenska, ktorá takto zareagovala na meniacu sa situáciu na vojnovej mape. "Dnešný svet je komplikovaný, história sa prekrúca, a je preto naliehavé ukázať dnešnej mladej generácii i starším historickú pravdu o povstaní, zbavenú akejkoľvek ideológie. Máme za povinnosť ukázať na vlastenectvo, hrdinstvo a čestnosť ľudí, ktorí zažili hrôzy vojny a vybojovali slobodu," uviedol.