V Trnave si pripomenuli 81. výročie konca druhej svetovej vojny
Spomienková slávnosť kladenia vencov sa uskutočnila pri príležitosti výročia konca druhej svetovej vojny vo štvrtok (7. 5.) aj na Námestí sv. Michala v Hlohovci a v Galante.
Autor TASR
Trnava 8. mája (TASR) - Kladením vencov si v piatok na trnavskom Námestí SNP pripomenuli poslanci Národnej rady SR, predstavitelia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, trnavskej krajskej a mestskej samosprávy a ďalších organizácií 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Pietny akt hudobne obohatil mládežnícky spevácky zbor Cantica Nova.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič vo svojom príhovore vyzval, aby sme „nezabudli na hrdinov Červenej armády a hrdinov Rumunskej kráľovskej armády a všetkých, ktorí sa zúčastnili a položili životy za oslobodenie“. Spoločnosť by mala podľa jeho slov robiť všetko pre to, aby sa nikdy zverstvá celosvetových konfliktov neopakovali.
Spomienková slávnosť kladenia vencov sa uskutočnila pri príležitosti výročia konca druhej svetovej vojny vo štvrtok (7. 5.) aj na Námestí sv. Michala v Hlohovci a v Galante pri pamätníku pripomínajúcom vojnové udalosti.
Druhá svetová vojna sa v Európe skončila 8. mája 1945. V tento deň, pred 81 rokmi, podpísalo nacistické Nemecko bezpodmienečnú kapituláciu. Koniec druhej svetovej vojny v Európe si štáty protihitlerovskej koalície pripomínajú 8. mája ako Deň víťazstva nad fašizmom.
