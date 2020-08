V Trnave si pripomenuli si 76. výročie SNP a odchodu Trnavskej posádky

Trnava 28. augusta (TASR) – Sedemdesiatšesť rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP) a odchodu Trnavskej posádky na povstalecké územie si pripomenuli v piatok v Trnave obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Spomienka sa konala na mieste, odkiaľ 30. augusta 1944 odišla vojenská posádka a dobrovoľníci z radov obyvateľov do bojov za slobodu.



Kytice kvetov a vence položili k nemu delegácie krajskej a mestskej samosprávy, zástupcovia zastupiteľstva Ruskej federácie na Slovensku, oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trnave a ďalší.



Účastníkov pietneho aktu pozdravil predseda TTSK Jozef Viskupič. Vo svojom príhovore pripomenul, že SNP bolo najvýznamnejším prejavom odporu voči režimu, ktorý systémovo ničil hodnoty slovenskej i európskej civilizácie, porušoval základné práva a slobody, páchal fyzické i psychické násilie voči nositeľom iných náboženských presvedčení či politických názorov, deportoval a likvidoval vlastných občanov a ešte za to aj platil.



"Uprostred ľudáckeho režimu sa zrodil odpor proti neznášanlivosti a bezcharakternému cynizmu, odhodlanie brániť právo na slobodu a dôstojný život začlenilo slovenské povstalecké vojsko medzi spojenecké armády," uviedol. Pripomenul, že "sme generáciou dlžníkov, ktorá čelí výzve kultivovať slobodu a demokraciu, meniť Slovensko na lepší domov pre všetkých slušných a čestných ľudí, a hlavne zachovať to, čo máme, aj pre budúce generácie".



Z Trnavy odišlo do SNP okolo 3500 prezenčne slúžiacich vojakov Trnavskej posádky, záložníkov a zmobilizovaných dobrovoľníkov. Trnavská posádka bola spolu s piešťanskými letcami jedinou zo západného Slovenska, ktorá takto zareagovala na meniacu sa situáciu na vojnovej mape.