V Trnave si pripomínajú 300. výročie príchodu sestier uršulínok

Trnava 19. októbra (TASR) - V Trnave si pripomínajú 300. výročie príchodu rehoľných sestier uršulínok do mesta. Súčasťou osláv bude sobotná svätá omša v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa i popoludňajší program v dome kultúry. TASR o tom informoval režisér a organizátor osláv Michal Lipovský.



Hlavným celebrantom svätej omše so začiatkom o 10.00 h bude apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. "Okrem žiakov a zamestnancov uršulínskych škôl i ich rodín sú srdečne vítaní všetci bývalí žiaci, študenti a zamestnanci, priatelia a dobrodinci sestier," priblížil Lipovský. Po svätej omši si bude možné prezrieť školy v zriaďovateľskej pôsobnosti rehole.



Oslavy ukončí od 16.00 h program žiakov a študentov uršulínskych škôl v trnavskom kultúrnom dome. "Celý program je postavený tak, aby sme si zaspomínali na začiatky škôl v Trnave a programom prešli do súčasnosti. Môžeme sa tešiť na zaujímavosti, ktoré budú vypovedané cez video svedectvá bývalých študentov, učiteľov až po zábavné vystúpenia, ktorými oslávime toto významné jubileum," doplnil.



V septembri 1724 prišlo do Trnavy päť sestier uršulínok. Ich cieľom bolo venovať sa najmä výchove a vzdelávaniu mladých dievčat. Po páde komunizmu sa do Trnavy vrátili opäť. Hneď v roku 1990 otvorili Gymnázium Angely Merici. O rok neskôr začala pôsobiť aj základná škola. Materská škola oslávila v tomto roku svoje desiate výročie.