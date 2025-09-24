< sekcia Regióny
V Trnave si uctili 75. výročie vzniku pomocných technických práporov
Podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Rastislav Mráz zdôraznil, že pripomínať si tieto udalosti je dôležité.
Autor TASR,aktualizované
Trnava 24. septembra (TASR) - Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) si v stredu v Trnave pri Pamätnej tabuli pre príslušníkov PTP z Trnavského kraja pripomenula 75. výročie vzniku pomocných technických práporov (PTP) kladením vencov a slávnostným odovzdávaním pamätných medailí ministra obrany.
„V septembri si pripomíname 75. výročie vzniku pomocných technických práporov - vojenských táborov nútených prác, ktoré vznikli 1. septembra 1950. Okrem toho máme 75. výročie zrušenia kňazských seminárov a bohoslovci zo zrušených seminárov boli práve prví, ktorí narukovali do novovzniknutých PTP a potom je tu aj desiate výročie odhalenia pamätnej tabule,“ uviedol pre TASR predseda KPVS Peter Sandtner.
Pri tejto príležitosti boli odovzdané aj štyri pamätné medaily ministra obrany Slovenskej republiky, dostali ich traja poslední žijúci príslušníci PTP, ktorí boli zároveň bohoslovcami zo zrušených kňazských seminárov - Jozef Sliepka, Ján Pecz a Anton Paulech. In memoriam dostal ocenenie aj Ladislav Čeri, za ktorého medailu prevzal arcibiskup Ján Orosch.
Sliepka pre TASR ozrejmil, že už mal štyri roky štúdia teológie za sebou a na ďalší rok mal byť vysvätený, keď režim nastolil zmeny. „Išli sme na prázdniny, že sa stretneme a už budeme končiť, ale už sme sa nestretli. Práve vtedy už boli zrušené semináre, profesori boli pozatváraní, no a my sme nevedeli, čo budeme robiť,“ priblížil.
Ako uviedol, napokon všetci dostali pozvánky na vojenský odvod. „Bolo mi to čudné, lebo ja som bol na normálnom odvode uznaný za neschopného, tak som dostal modrú knižku. Samozrejme, tieto papiere neplatili,“ spomenul Sliepka s tým, že po dvoch rokoch služby sa tešil domov. No oznámili mu, že vojenská služba sa mu predlžuje na neurčito. „Keby povedali, že o päť rokov, boli by sme to ešte zniesli, ale neurčito? To je nekonečné, mysleli sme, že sa odtiaľ nedostaneme nikdy,“ doplnil.
Sliepka sa napokon zamestnal v stavebníctve, oženil sa a mal troch synov. Po 37 rokoch mu manželka zomrela a následne bol vysvätený za kňaza. Túto činnosť vykonáva aj v súčasnosti vo veku 98 rokov. „Každú nedeľu mávam svätú omšu. Chodím ich vyspovedať, samozrejme, volajú ma aj keď niekto zomiera a podobne,“ dodal.
Podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Rastislav Mráz zdôraznil, že pripomínať si tieto udalosti je dôležité. „Myslím si, že takmer neexistuje rodina, ktorá by počas socializmu nebola perzekvovaná napríklad tým, že jej členovia boli súčasťou PTP, kde vykonávali nútené a často veľmi nebezpečné práce. Preto je veľmi dôležité, aby sme si na to aj naďalej pripomínali a zabránili tak relativizovaniu komunistickej ideológie a komunistických zločinov, ktoré sa tu páchali pomerne dlhé obdobie,“ uviedol.
Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN) Jerguš Sivoš pre TASR skonštatoval, že išlo približne o 60.000 príslušníkov PTP, ktorí boli boli označení za politicky nespoľahlivých. „Označil ich za nepohodlných aj za to, že napríklad boli len synmi živnostníkov alebo mali vlastné názory, prípadne bránili prevzatiu hospodárstiev rodín štátom,“ priblížil.
ÚPN sa podarilo dať dokopy zoznam viac ako 6500 príslušníkov, ktorí boli zaradení v pracovných táboroch a pomocných technických práporoch. „Táto úloha stále pokračuje, pretože objavujeme stále nové mená, resp. dopĺňame existujúce databázy a budeme radi, keď sa nám podarí zhromaždiť všetky mená. Pretože ide najmä o prejav úcty voči týmto ľuďom, ktorí trpeli od dvoch rokov a viac. A hlavne, aby sa na tieto nespravodlivosti nikdy nezabudlo,“ doplnil Sivoš.
