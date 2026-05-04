V Trnave si uctili položením vencov pamiatku M. R. Štefánika
Autor TASR
Trnava 4. mája (TASR) - Pri príležitosti 107. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika predstavitelia trnavskej mestskej a krajskej samosprávy a ďalších inštitúcií v pondelok položili vence k jeho pomníku na tamojšom Námestí SNP. Týmto spôsobom si pripomenuli život a dielo tohto významného štátnika, vedca, diplomata a vojenského letca. Informovalo o tom mesto Trnava.
„Štefánik bol človekom veľkých vízií, odhodlania a neúnavnej práce pre dobro Slovenska. Jeho pamiatku sme si uctili tichou spomienkou aj spoločným stretnutím, na ktorom sa za mesto Trnava prihovorila viceprimátorka Eva Nemčovská,“ doplnila mestská samospráva.
Vo svojom príhovore vyzdvihla hodnoty, podľa ktorých tento velikán žil: zodpovednosť, čestnosť, odvahu a službu druhým. „Práve na nich stojí každá fungujúca spoločnosť, pretože dávajú našim činom zmysel a smer,“ dodalo mesto.
„Bol to pravý hrdina, generál, národovec. Hrdý Slovák a pritom presvedčený Európan,“ zdôraznil predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.
Generál Štefánik zomrel 4. mája 1919 pri tragickej leteckej nehode pri pristávaní neďaleko Bratislavy. Spolu s talianskymi letcami je pochovaný v mohyle na vrchu Bradlo, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.
