V Trnave si výstavou pripomenú 100. výročie MHD
Jej vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 30. októbra.
Autor TASR
Trnava 27. októbra (TASR) - Nová výstava v Západoslovenskom múzeu pripomenie 100. výročie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trnave. Jej vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 30. októbra. Návštevníci ju budú môcť navštíviť do 23. januára 2026. TASR o tom informovala riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
Ako priblížila, významný rozvoj dopravy v Trnave nastal po postavení železnice. Vznikla potreba dopraviť cestujúcich zo stanice do centra mesta i naopak. Na tejto trase začali už od polovice 19. storočia premávať súkromné drožky a fiakre.
V medzivojnovom období zabezpečovali pravidelnú dopravu súkromníci rôznymi typmi dopravných prostriedkov. Riaditeľka múzea ozrejmila, že Matej Holý získal licenciu na prevádzkovanie dopravy autobusom v Trnave v roku 1925. Posledným súkromným dopravcom, ktorý prevádzkoval autobus až do znárodnenia, bol Eliáš Mikulka.
Výstava prináša prierez vývojom verejnej dopravy v meste, fotografie rôznych typov autobusov, vývoj v systéme cestovných lístkov. „Návštevníci uvidia aj zaujímavosti o licenciách pre autodopravcov, ale aj o vývoji mestskej hromadnej dopravy po roku 1950,“ doplnila.
V roku 1950 vznikol Dopravný kombinát mesta Trnavy, ktorý o rok neskôr v spolupráci s podnikom Československá automobilová doprava spustil verejnú autobusovú dopravu v Trnave. Jeden z prvých autobusov premávajúcich cez stred mesta volali Trnavčania Modrý šíp.
Rast mesta, výstavba nových štvrtí a sídlisk podnietili ďalší rozvoj verejnej dopravy. „V roku 1957 premávali autobusy v Trnave na piatich linkách MHD, v roku 1969 to bolo desať liniek, o desať rokov neskôr už 17 liniek. V roku 1988 dosiahol počet liniek strop - autobusy premávali na 21 linkách,“ priblížili z múzea.
Vernisáž výstavy s názvom Sto rokov mestskej hromadnej dopravy v Trnave bude vo štvrtok o 16.00 h v priestoroch Západoslovenského múzea na Múzejnom námestí v Trnave. Múzeum na nej spolupracovalo so Slovenským technickým múzeom - Múzeom dopravy v Bratislave, Štátnym archívom v Trnave, mestom Trnava a spoločnosťou Arriva Trnava. Jej autorom je Michal Jajcaj z múzea dopravy.
