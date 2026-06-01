V Trnave školili zdravotníkov komunikovať s autistami
Prvé školenie v Trnave odštartovalo sériu vzdelávacích aktivít po celom regióne.
Autor TASR
Trnava 1. júna (TASR) - V priestoroch Fakultnej nemocnice (FN) Trnava sa v závere mája uskutočnilo školenie zdravotníckych pracovníkov zamerané na špecifiká komunikácie a prístupu k pacientom s poruchou autistického spektra (PAS). Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Pacienti s PAS majú špecifické potreby a vďaka praktickým radám dokážeme predchádzať nedorozumeniam, znížiť stres na oboch stranách a zabezpečiť hladší priebeh vyšetrení či hospitalizácie,“ uviedol hovorca FN Trnava Matej Martovič.
Psychologička Mária Kopčíková z Akademického centra pre výskum autizmu zdôraznila, že aj malé úpravy, napríklad pokojnejšie prostredie, viac času či jasné inštrukcie, dokážu zásadne znížiť stres pacienta.
Základným pilierom prebiehajúcich školení je desatoro prístupu k pacientom s PAS, ktoré ponúka konkrétne odporúčania - od prípravy a úpravy prostredia cez vhodnú komunikáciu až po rešpektovanie individuálnych potrieb. „Zlepšenie zdravotnej starostlivosti nemusí začať veľkou reformou, ale porozumením, komunikáciou a ľudským prístupom,“ uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva TTSK Lucia Šmidovičová.
Prvé školenie v Trnave odštartovalo sériu vzdelávacích aktivít po celom regióne. V najbližších týždňoch sa rovnaké školenia pre zdravotníkov uskutočnia aj v nemocniciach v Galante, Skalici, Dunajskej Strede a Piešťanoch.
