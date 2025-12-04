< sekcia Regióny
V Trnave spustia ďalšiu etapu novej organizácie dopravy
Výraznou zmenou je nová organizácia dopravy na ulici M. Gorkého.
Autor TASR
Trnava 4. decembra (TASR) - V trnavskej mestskej štvrti Tulipán spustia v pondelok 8. decembra napoludnie ďalšiu etapu novej organizácie dopravy. Nadväzuje na zmeny, ktoré začali platiť v novembri. Výraznou zmenou je nová organizácia dopravy na ulici M. Gorkého. Informovala o tom radnica.
„Časť ulice zostáva obojsmerná, ale v okolí školy budú úseky jednosmerné, aby sa dali vyznačiť legálne parkovacie miesta, aby sa znížil počet konfliktov a sprehľadnili sa križovatky,“ priblížila samospráva. Úsek medzi ulicami Orgovánová a Ľaliová bude jednosmerný v jednom smere, úsek medzi Orgovánovou a Zelenečskou v opačnom smere. „Zároveň upozorňujeme vodičov, že zo Zelenečskej ulice už nebude možné odbočiť na M. Gorkého,“ dodalo mesto.
V okolí tamojšej základnej školy vzniká nová školská zóna. „Zóna je ohraničená ulicami M. Gorkého, Orgovánová, Ľaliová aG. Steinera. Cieľom je, aby bol pohyb detí v bezprostrednej blízkosti školy čo najbezpečnejší, či už prichádzajú pešo, na bicykli alebo ich privážajú rodičia autom,“ doplnila samospráva.
V prvom týždni po spustení budú na mieste asistovať pri usmerňovaní premávky príslušníci mestskej polície. „Prosíme vodičov, aby nové značenie rešpektovali a Tulipán nevyužívali ako tranzitnú skratku. Na prejazd mestom odporúčame využiť hlavné komunikácie a ulice Mikovíniho, Bulharská, Bratislavská a Zelenečská, ktoré sú na vedenie dopravy lepšie prispôsobené,“ apeluje mesto.
„Časť ulice zostáva obojsmerná, ale v okolí školy budú úseky jednosmerné, aby sa dali vyznačiť legálne parkovacie miesta, aby sa znížil počet konfliktov a sprehľadnili sa križovatky,“ priblížila samospráva. Úsek medzi ulicami Orgovánová a Ľaliová bude jednosmerný v jednom smere, úsek medzi Orgovánovou a Zelenečskou v opačnom smere. „Zároveň upozorňujeme vodičov, že zo Zelenečskej ulice už nebude možné odbočiť na M. Gorkého,“ dodalo mesto.
V okolí tamojšej základnej školy vzniká nová školská zóna. „Zóna je ohraničená ulicami M. Gorkého, Orgovánová, Ľaliová aG. Steinera. Cieľom je, aby bol pohyb detí v bezprostrednej blízkosti školy čo najbezpečnejší, či už prichádzajú pešo, na bicykli alebo ich privážajú rodičia autom,“ doplnila samospráva.
V prvom týždni po spustení budú na mieste asistovať pri usmerňovaní premávky príslušníci mestskej polície. „Prosíme vodičov, aby nové značenie rešpektovali a Tulipán nevyužívali ako tranzitnú skratku. Na prejazd mestom odporúčame využiť hlavné komunikácie a ulice Mikovíniho, Bulharská, Bratislavská a Zelenečská, ktoré sú na vedenie dopravy lepšie prispôsobené,“ apeluje mesto.