V Trnave spustia finálnu fázu optimalizácie MHD, pribudne nová linka

Trnava 16. júna (TASR) - Mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Trnave čakajú od 30. júna ďalšie zmeny. V rámci finálnej fázy optimalizácie pribudne okrem iného nová linka a nočný spoj. Zvýši sa počet zastávok na znamenie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.



Prvá etapa optimalizácie MHD priniesla od decembra 2024 nové trasovanie liniek, čo sa podľa samosprávy odrazilo v náraste počtu cestujúcich. Počas polroka prevádzky v novom režime vyhodnocovalo mesto dáta a zbieralo spätnú väzbu od verejnosti k druhej, záverečnej fáze optimalizácie. „Zo 411 podnetov, ktoré občania poslali, bolo úplne alebo aspoň čiastočne zapracovaných až 95 percent relevantných pripomienok. Výsledkom sú zmeny, ktoré reagujú na získané poznatky a zohľadňujú potreby cestujúcej verejnosti,“ vysvetlila hovorkyňa.



Cieľom týchto zmien je podľa samosprávy zlepšiť prepojenie jednotlivých častí mesta a posilnenie spojov do kľúčových bodov, ako sú železničná stanica, priemyselný park, poliklinika či záchytné parkovisko na Strojárenskej ulici. Mestský bus bude jazdiť aj do nových lokalít na Peknom poli, Na hlinách a na Vozovke. „Neustále sa snažíme zlepšovať podmienky a kvalitu hromadnej dopravy nielen vyšším počtom a frekvenciou spojov, ale aj investíciami do infraštruktúry,“ povedal primátor Trnavy Peter Bročka.



K najväčším zmenám patrí, že k terajším siedmim linkám pribudne ôsma a v Trnave bude prvýkrát jazdiť nočná linka. Významnou novinkou bude aj dopravná integrácia, teda spojenie mestského busu s regionálnou autobusovou dopravou, ktorá umožní obsluhu Kamenného mlyna a Kočišského prostredníctvom regionálnych liniek 416 a 429. „Mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj zároveň spoločne pripravujú i tarifnú integráciu, čo znamená, že Trnavčania by od augusta mohli jazdiť autobusmi MHD aj prímestskej dopravy v rámci jedného predplatného cestovného lístka. Mestské zastupiteľstvo bude o tom rokovať 24. júna a krajské zastupiteľstvo 25. júna,“ doplnila Majtánová.



Záchytné parkovisko na Strojárenskej bude po novom obsluhované všetkými spojmi linky číslo 4. Obnovené budú zastávky Viktoríniho námestie a Letisko, dostupné vďaka úprave trasy linky číslo 1. Avizované je aj zvýšenie dopravných výkonov. Na železničnej stanici bude mať každý autobus dvojminútový prestoj, aby stihli cestujúci prestúpiť na požadovaný spoj. Informácie o všetkých podstatných zmenách sú zverejnené na webe mesta.