V Trnave spustili petíciu proti kúpe budov VUJE

Trnava 5. mája (TASR) - V Trnave spustili petíciu proti zámeru mesta odkúpiť budovy spoločnosti VUJE na Okružnej ulici za šesť miliónov eur a prerobiť ich na nájomné byty. Petíciu na pondelkovej tlačovej konferencii podporili aj opoziční mestskí poslanci. Mesto Trnava vníma avizovanú petíciu ako snahu dezinformáciami a šírením strachu manipulovať verejnú mienku. Nákup považuje za výhodný.



„Podporujeme túto petíciu, skúsme zabrániť rozhodnutiu, ktoré môže spôsobiť mestu do budúcna veľmi veľké problémy,“ povedal trnavský mestský poslanec Marián Galbavý. Jeho poslanecký kolega Branislav Baroš doplnil, že kúpa zadlží do budúcnosti ďalšie generácie mesta a veľmi úzko súvisí s bytostným životom obyvateľov v tejto lokalite. Zdôraznil však, že opozícia nie je proti výstavbe nových nájomných bytov na iných miestach.



„Kúpa majetku VUJE na Okružnej ulici mestu umožní poskytnúť svojim občanom zhruba 190 ďalších nájomných bytov v dobrej lokalite, a to za cenu, za ktorú by sa takéto stavby dnes už nedali postaviť,“ uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová. Samotnú rekonštrukciu budov bude mesto podľa jej slov financovať z externých zdrojov. „Avizovaná petícia nie je ničím iným než snahou dezinformáciami a šírením strachu manipulovať verejnú mienku. Spomeňme si na petíciu, ktorú toto zoskupenie realizovalo pred sťahovaním mestského trhu do centra Trnavy,“ dodala.



Opozičný mestský poslanec Rastislav Mráz hovoril na pondelkovej tlačovej konferencii o neexistencii štúdie uskutočniteľnosti. „Určite nie je tajomstvom, že takouto štúdiou disponoval samotný predávajúci, keďže mu z nej vyšlo, že pre neho je efektívnejšie postaviť úplne nové sídlo na zelenej lúke, ako realizovať stavebnú rekonštrukciu toho súčasného,“ zdôraznil. O kúpu nehnuteľnosti sa podľa neho uchádzali aj komerčné subjekty, „ktoré však boli ochotné do samotného nákupu investovať oveľa nižšiu sumu“. Mestský poslanec Jaroslav Holeček zas poukázal na problém s parkovacími miestam v danej lokalite.



„My obyvatelia nesúhlasíme so zámerom mesta odkúpiť budovy za šesť miliónov a prerobiť ich na nájomné byty,“ povedal hovorca petičného výboru Marek Domes. Petícia mestu vyčíta nedostatočnú transparentnosť a verejnú diskusiu o tomto zámere, nevyhovujúcu lokalitu a infraštruktúru na nájomné byty či nejasné náklady na rekonštrukciu. Odkazuje tiež na existenciu iných pozemkov vhodných na výstavbu nájomných bytov.



Mesto podľa Majtánovej pracuje na povoľovacích procesoch na bytové domy v siedmich lokalitách, kde nielen výstavbou, ale aj rekonštrukciou existujúcich budov zvýši bytový fond mestských bytov. Prednesené obavy z nedostatku parkovacích miest v okolí Okružnej ulice nie sú podľa samosprávy namieste. Ich počet by sa mal výrazne navýšiť ešte pred samotnou rekonštrukciou. Noví nájomníci by zas mali parkovať na samostatných parkoviskách, ktorých výstavba bude súčasťou rekonštrukcie komplexu budov.



„Vďaka kúpe budov aj pozemkov mesto získa kontrolu nad týmto územím. Ak by ich kúpil nejaký špekulant, už sa k nim nikdy nedostaneme a prídeme aj o existujúce parkovacie miesta, čo by bolo na úkor občanov aj rozvoja mesta, pretože naším zámerom je vybudovať tu infraštruktúru pre obyvateľov sídliska,“ vysvetlil primátor Trnavy Peter Bročka. V spodnej časti budov by mohli vzniknúť jasle, materská škola a priestory pre mládež i seniorov.



Nákup nehnuteľnosti na Okružnej ulici schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trnave na aprílovom zasadnutí. Uznesenie bolo schválené 21 hlasmi mestských poslancov, traja boli proti a jeden sa zdržal hlasovania. Aktuálny majiteľ plánuje prevádzkovať budovy na Okružnej ulici ešte približne tri roky. Uzatvorená má byť preto zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Kúpna cena má byť uhradená vo viacerých splátkach.